22.15 B92

Student sa vezom

Film prati život Тоbija Hamela, srednjoškolca iz radničke klase koji je uspeo da upadne u elitnu privatnu školu u Novoj Engleskoj. Da bi se uklopio među bogate i popularne vršnjake i privukao pažnju devojke u koju je zaljubljen, on počinje da krijumčari kokain iz Južne Amerike i osniva uspešnu mrežu preprodaje droge u kampusu. Scenario je inspirisan stvarnim slučajem sedamnaestogodišnjeg Dereka Oatisa, učenika elitne škole Choate Rosemary Hall koji je prokrijumčario kokain vredan 300.000 dolara iz Venecuele u SAD. Ovaj stvarni skandal izazvao je ogromnu medijsku pažnju. Uloge: Toma Man, Lusi Fraj, Logan Hafman, Bil Sejdž

00.30 Prva

Mafija mama

Kristin je nesrećna dama, koja usamljeno živi u predgrađu. Ali, neočekivano, ona postaje vođa jedne od najstrašnijih kriminalnih organizacija na svetu. Bjanka joj u tome svesrdno pomaže kao mentorka. Uloge: Toni Kolet, Monika Beluči.

23.40 RTS2

Sunce budućnosti

Đovani je režiser koji sanja o tome da snimi film po priči „Plivač“ Džona Čivera, sa muzikom koja bi se sastojala od popularnih italijanskih pesama. Oženjen je sa Paolom, producentkinjom. Dok je Đovani zauzet snimanjem filma o mađarskoj revoluciji 1956. godine, Paola počinje da radi na drugom filmu. Đovani se tome protivi jer smatra da bi ona trebalo da se potpuno posveti njegovom projektu. Napetost raste kada Đovani dođe na snimanje filma na kome Paola radi i počne da kritikuje režisera... Uloge: Nani Moreti, Margetita Baj, Silvio Orlando