Voditeljka Ivana Šopić saopštila je sinoć učesnicima da Asmin Durdžić ide u izolaciju.

Durdžić je bio prvi nominovani takmičar.

- Hteli su malo da mi i popuše k*rac večeras, niko mi ništa direktno nije rekao od onih sa kojim sam imao sukob. Pokazao sam ko su oni, a ko sam ja, od prvog dana sam isti! Nominacija Marka Janjuševića Janjuša me je najviše pogodila, jer je on jedini koji nikome ne puši k*rac - rekao je Asmin.

Od strane odabranih nominovana je Aneli Ahmić, a od strane gledalaca Sandra Todić.

Kačavenda napravila haos

Podsetimo, Milena Kačavenda je napravila haos u spavaćoj sobi u cik zore, a Marko Janjušević Janjuš i Anđelo Ranković doveli su je do totalnog ludila.

Urlala je iz sveg glasa i cimere polivala vodom, a u jednom treutku umešala se i Dušica Đokić, pa se posvađala i sa njom.

- Janjuše, ja sam mislio da imaš neki autoritet nad svojim bivšim kombinacijama - rekao je Anđelo.

- Ljubavi, ceo dan nisam spavao - dodao je Janjuš.

- Marš u posteljinu koju sam ti platila, a ti, p*čkopaćenik, misli o mami - govorila je Milena.

- Milka, ajde da spustimo loptu jer imamo dovoljno godina da razgovaramo kao ljudi - rekao je Janjuš.

- Ceo orman ću da ti srušim da nađem drugu zmiju - dodala je ona.

- Ona hoće da te pipa, pa zato to i radi - dobacio je Anđelo.

- Ajde samo probaj da staviš gumenu zmiju - govorila je Kačavenda, a onda ih ispolivala vodom.

- Ajde odj*bi kad ti kažem - umešala se Dušica i počela da urla na sav glas.

- Šta se javljaš ti, štrokava? Lezi dole, sidašice jedna - rekla je Kačavenda.

U jeku haosa Anđelo je istakao da se nada žestokom kažnjavanju cimerke.

- Janjuše, ako je ostalo nedeljnu dana do kraja, da li ona može da izgubi dvonedeljni honorar? - pitao je Anđelo.

- Evo kako Anđelo Ranković kaže, da li ti je drago? Ti ćeš da mi platiš napolju - rekla je Kačavenda.

Hoću, lečenje - dodao je Ranković.

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