Arena premium 1

08.00  Crvena zvezda  pripremna 4.7.

10.30  Fudbal FIFA SP: Pregled dana 05.07.

11.00  Osmina finala 1

13.30  Osmina finala 2

17.30  Fudbal Prijateljske utakmice: Partizan – Nefči

19.30  Sve prolazi, Zvezda traje: Opet smo se ponadali

20.00  Fudbal FIFA SP: Studio

21.00  Fudbal FIFA SP: Osmina finala

23.00  Fudbal FIFA SP: Studio

00.00  Košarka SP – Kvalifikacije: Srbija – BIH

02.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Osmina finala

04.00  Partizan pripremna 5.7.

 

Arena Premium 2

06.00  Basket 3x3 FIBA 3x3 World Tour: Marselj, grupna faza

09.30  Basket 3x3 FIBA 3x3 World Tour: Marselj, četvrtfinala

11.30  Basket 3x3 FIBA 3x3 World Tour Marselj, polufinala i finale

13.30  Trka Moto Sport Formula 1: Velika Britanija

16.00  Judžin Atletika Dijamantska liga

18.00  Košarka SP – Kvalifikacije: Crna Gora – Rumunija

20.00  Košarka SP – Kvalifikacije: Srbija – BIH

22.30  Košarka SP – Kvalifikacije: Slovenija – Švedska

01.00  The Best of NBA Plej-of

 

Eurosport 1

06.30  Snuker: Serija domaćih nacija, Open Severne Irske, Finale

08.30  Sportsko penjanje: Svetska Serija, Krakov, Brzina, muškarci i Žene, Finale

09.00  Konjički sport: Svetski tur šampiona, Monako, Skakanje

11.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 2

12.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 3

17.30  Brdski biciklizam: Svetski kup, La Thuile, XC Olympic, Elite, žene

18.30  Brdski biciklizam: Svetski kup, La Thuile, XC Olympic, Elite, muškarci

19.30  Endurance Moto Trke: 8 Sati Suzuke, Trka

21.00  Snuker: Serija domaćih nacija, Open Severne Irske, Finale

22.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 3