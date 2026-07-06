Arena premium 1
08.00 Crvena zvezda pripremna 4.7.
10.30 Fudbal FIFA SP: Pregled dana 05.07.
11.00 Osmina finala 1
13.30 Osmina finala 2
17.30 Fudbal Prijateljske utakmice: Partizan – Nefči
19.30 Sve prolazi, Zvezda traje: Opet smo se ponadali
20.00 Fudbal FIFA SP: Studio
21.00 Fudbal FIFA SP: Osmina finala
23.00 Fudbal FIFA SP: Studio
00.00 Košarka SP – Kvalifikacije: Srbija – BIH
02.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Osmina finala
04.00 Partizan pripremna 5.7.
Arena Premium 2
06.00 Basket 3x3 FIBA 3x3 World Tour: Marselj, grupna faza
09.30 Basket 3x3 FIBA 3x3 World Tour: Marselj, četvrtfinala
11.30 Basket 3x3 FIBA 3x3 World Tour Marselj, polufinala i finale
13.30 Trka Moto Sport Formula 1: Velika Britanija
16.00 Judžin Atletika Dijamantska liga
18.00 Košarka SP – Kvalifikacije: Crna Gora – Rumunija
20.00 Košarka SP – Kvalifikacije: Srbija – BIH
22.30 Košarka SP – Kvalifikacije: Slovenija – Švedska
01.00 The Best of NBA Plej-of
Eurosport 1
06.30 Snuker: Serija domaćih nacija, Open Severne Irske, Finale
08.30 Sportsko penjanje: Svetska Serija, Krakov, Brzina, muškarci i Žene, Finale
09.00 Konjički sport: Svetski tur šampiona, Monako, Skakanje
11.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 2
12.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 3
17.30 Brdski biciklizam: Svetski kup, La Thuile, XC Olympic, Elite, žene
18.30 Brdski biciklizam: Svetski kup, La Thuile, XC Olympic, Elite, muškarci
19.30 Endurance Moto Trke: 8 Sati Suzuke, Trka
21.00 Snuker: Serija domaćih nacija, Open Severne Irske, Finale
22.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 3
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