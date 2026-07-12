Mađarska neće menjati politiku prema ratu u Ukrajini i neće slati oružje Kijevu, izjavila je potpredsednica mađarske vlade i ministarka spoljnih poslova Anita Orban u intervjuu za italijanski list Korijere dela sera.

"Naša politika po tom pitanju je nepromenjena. Mađarski birači dali su nam mandat da ne šaljemo oružje, već da pomažemo na druge načine: humanitarnom pomoći i sankcijama", rekla je Orban.

Ona je navela da je jedno od ključnih pitanja u odnosima Mađarske i Ukrajine položaj mađarske manjine u ukrajinskoj oblasti Zakarpatja, ističući da Budimpešta podržava pristupanje Ukrajine Evropskoj uniji samo na osnovu ispunjavanja kriterijuma.

"Uvek smo bili veoma transparentni u tome da podržavamo članstvo zasnovano na zaslugama, u skladu sa metodologijom pristupanja EU. Verujemo da svaka zemlja mora da prođe isti put i ispuni iste kriterijume. To je pitanje kredibiliteta Evropske unije", rekla je ona.

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