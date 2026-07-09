Prema izjavama i objavama koje su nosioci blokaderskog pokreta ostavili na društvenim mrežama, deo njih zagovara isključivanje penzionera iz političkog života, dok drugi idu i dalje, do poziva na fizičko uklanjanje. Povod je istraživanje koje pokazuje da penzioneri pretežno glasaju za Aleksandra Vučića i SNS — po njihovom tumačenju, to je "greh" koji zaslužuje ekstremnu reakciju. Malo je reći da je ovo šokantno i monstruozno a neverovatno je da oni to uopšte ne kriju.

Odakle ta patologija?

Kod vođa blokadera upadljiva su dva obrasca: uverenje da čine elitu i uverenje da su najpametniji. Oba se lako obaraju činjenicama, ali psihološki mehanizam koji ih održava sprečava samokritiku. Iz toga proističe i prezir prema srpskoj istoriji, kulturi i civilizaciji, uz traženje uzora kod naroda bez iole uporedive istorijske dubine.

Deo objašnjenja leži i u kvalitetu obrazovanja — ne u diplomama, već u nesposobnosti da se zapamćeno znanje kritički obradi i pretoči u zaključak. Da postoji ta sposobnost, teško da bi neko došao do ideje da ljude preko 65 godina treba lišiti prava glasa ili ukloniti iz javnog života. Dovoljno je prisetiti se da reč "senat" doslovno znači "veće staraca" — institucija koju je, prema predanju, osnovao Romul okupivši sto najstarijih Rimljana kao savetnike. Ideja da iskustvo starijih treba da usmerava zajednicu univerzalna je kroz istoriju i kontinente, baš kao i srpska izreka: "Ako ne znaš gde da ideš, idi za starijim ljudima."

Kad padnu maske

U objavama i istupima zabeleženim u galeriji, penzioneri se opisuju izrazima poput "drtine", "stočni fond", "rak Srbije koji treba odstraniti" i sličnim — jezikom koji ne ostavlja mnogo prostora za drugačije tumačenje namere. Ne radi se o incidentu: isti krug ljudi je i ranije, kao stranački aktivisti, javno govorio da će "doći na vlast kad penzioneri pomru".

Ovakva retorika ruši sliku "lepše i demokratskije Srbije" koju blokaderi promovišu. Jezik obeležavanja čitave demografske grupe kao tereta koji treba ukloniti - bilo iz biračkog tela, bilo iz života - prati istorijski prepoznatljiv obrazac traženja žrtvenog jarca za sopstvene neuspehe.

Ono što ova retorika previđa jeste da penzioneri nisu zatvorena kasta - to je faza kroz koju prolazi svako ko poživi dovoljno dugo. Svake godine pristižu novi penzioneri. Njihovi stavovi nisu proizvod pripadnosti grupi, već akumuliranog životnog iskustva - iz istog razloga zbog kog su institucije poput senata i postojale. To iskustvo ih čini otpornijim na prazne blokaderske parole I laži.

Stara srpska izreka "jednom zec babi prođe kroz noge" dobro opisuje zašto se stariji ljudi teže hvataju na šuplje priče koje su već jednom čuli i uverili se da iza tih velikih priča ide samo velika nesreća. Zato I smetaju vođama blokadera jer su nezgodni svedoci - pamte preko tri decenije štetočinskog kontinuiteta politike koju vođe blokadera danas pokušavaju da predstave mladima kao nešto novo I ispravno. Oni znaju da vođe blokadera lažu i to je razlog što ovi žele da ih eliminišu.

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