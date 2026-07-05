RTS1
05.55 Jutarnji program
06.00 Vest
08.00 Jutarnji dnevnik
08.30 Jutarnji program
09.00 Šarenica
11.00 Znanje imanje
12.00 Dnevnik
12.30 Za stolom sa Apostolom - Gost general Jovan Milanović
13.30 Veterinarska misija
14.00 Sat
15.00 Gastronomad
15.15 Vesti
15.25 Miris kiše na Balkanu, igrana serija
16.20 Vesti
16.30 Balkan ekspres, film
18.25 Sasvim prirodno
19.00 Slagalica, kviz
19.20 Vreme
19.30 Dnevnik
20.10 Srećni ljudi, igrana serija
21.00 Jedan svet – Jedna igra, sportski program
21.50 Fudbal: SP, Brazil – Norveška, osmina finala 3, prenos
23.55 Jedan svet – Jedna igra, sportski program
00.15 Dnevnik
00.35 Jeloustoun, serija
01.25 Gastronomad
01.50 Fudbal: SP, Meksiko – Engleska, osmina finala 4,
03.55 Dnevnik 2
04.30 Velika iluzija
Najava
Za stolom sa Apostolom - Gost general Jovan Milanović 12.30 RTS1
Kako su njegove lakovane cipele postale prvi srpski vojnički marš u Briselu? Kako je uspeo da stvori svoju saradničku mrežu od 40 diplomata, generala i visokih oficira u srcu NATO? Zašto kontraobaveštajne službe velikih sila Alijanse nisu verovale u njegov stvarni identitet? Kako je za gotovo četiri godine, Srbiji i Republici Srpskoj poslao više od 7.000 strogo poverljivih dokumenata iz komande NATO? Ko je bio "Grk broj 2" koji mu je rekao da će u toku noći biti uništena Republika Srpska i kako je ta informacija odmah prosleđena Beogradu? Ko je tajanstveni diplomata iz zemlje NATO s kojim je kružio kolima Briselom, a zatim u njegovoj kancelariji, igrom prstima, saznao datum agresije na SRJ? Kako je ta informacija odložila napad na Jugoslaviju za šest meseci? Kako je u srpskom restoranu, prekoputa komande NATO, ozvučio prostoriju gde ga je čekao francuski obaveštajni oficir Pjer Anri Binel? Kako se poigravao sa svetskim špijunskim korom u Briselu? Zašto nikada nije koristio pištolj, već upravljao ljudskom prirodom. O tome kako su ćevapčići postali serum istine. O tome kako je zbog njega čitava komanda NATO poslata na poligraf. Zbog čega se njegova misija u Briselu, gde je igrao potpuno sam, smatra možda najvećom obaveštajnom operacijom u istoriji Srbije? Kako je u Alžiru došao do dokumenta Islamske deklaracije, skrivenom u buketu cveća. Šta ga je zbližilo sa Jaserom Arafatom? Zašto je tri puta ražalovan i tri puta vanredno unapređivan i da li je to sudbina najmisterioznijeg obaveštajca Srbije i Jugoslavije. Da li je postao "rođak sa sela" i zašto je njegova biografija tema nastavka kultnog filma "Balkanska pravila 2" koji priprema slavni reditelj Darko Bajić. Pred kojim se danas bezbednosnim pretnjama nalazi Srbija. Da li je Vučić u pravu kada govori o obojenoj revoluciji? O preplitanju interesa velikih sila u regionu, o ratu u Iranu, o Rusiji i Ukrajini, o Trampu i Kini. O novoj mapi moći u svetu, o sudbini NATO. O porodici, zakletvi, herojstvu, strahu i sumnjama.
RTS2
06.15 Verski kalendar
06.25 Datum
06.30 Muzika za dobro jutro: Rromane đilja (Romska muzika)
Amen adjes (Mi danas)
08.15 Slagalica
08.40 Žurka
08.55 Uradi to sam
09.10 Portreti epoha
09.40 E-TV
10.10 Mi možemo sve
10.35 Verski mozaik Srbije
11.20 Kulturako aresipe (Kultura i tradicija Roma)
11.45 Romanipen
12.00 Fudbal: SP, Francuska – Paragvaj, osmina finala 2, snimak
14.00 Tenis: Vimbldon 2026, prenos
Program zavisi od trajanja prenosa teniskih mečeva
16.50 Fudbal (U - 19): EP, Srbija – Hrvatska, prenos
18.55 Snežana Đurišić – Ljubav uvek pobeđuje
19.55 Edu global
20.20 Mira Adanja Polak – Ekskluzivno
20.50 TV Teatar: Ciklus – Mesec letnjih predstava romantičnih / komičnih narativa: ‘‘Kao Ikar – viseći snovi na Balkanu
21.35 Džez klub
22.25 Na nišanu, serija
23.10 Uspon na brdo, film (15)
00.55 Koncert grupe Heroji
01.30 TV Teatar: Ciklus – Mesec letnjih predstava romantičnih / komičnih narativa: ‘‘Kao Ikar – viseći snovi na Balkanu
01.30 Fudbal (U - 19): EP, Srbija – Hrvatska
03.20 Tenis: Vimbldon 2026
Najava
Mira Adanja Polak – Ekskluzivno 20.20 RTS2
Čovek koji razume naše strahove - prof. dr Vladimir Diligenski. Neuropsihijatar prof. dr Vladimir Diligenski čest je gost medija, ali o njemu baš ništa ne znamo. Upravnik je bolnice za psihijatriju KBC "Dr Dragiša Mišović - Dedinje", ima puno pacijenata, mnogi mu poveravaju svoje najveće tajne, on ih sluša pažljivo i tako leči. Mnogima prepisuje i lekove kako bi svoje krize lakše savladali. Voli da putuje daleko i daje prednost sredinama koje su potpuno različite od naših. Da li tu pronalazi način za čišćenje sopstvene duše od svih ispovesti koje sluša, jer psihijatar ulazi u najdublje delove svesti svakog pacijenta, ili tu sakuplja energiju za lečenje? Prof. Diligenski je strpljiv, nenametljiv, uvek spreman da pomogne i uputi. Ne nameće svoje mišljenje, retko se suprotstavlja, uvek voli da čuje i stalno uči. Pokušala sam da ga upoznam i saznam mnogo više od činjenica da se bavi anksioznim i paničnim poremećajima kod pacijenata, da poznaje psihofarmakologiju, da je član Svetskog udruženja za klinička istraživanja i Američke psihijatrijske asocijacije.
PINK
05.30 Novo vikend jutro, jutarnji program
13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program
13.30 Premijera vikend specijal, emisija
14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program
15.30 Premijera vikend specijal, emisija
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Odbačena, igrana serija
21.00 Hit tvit, voditeljka i autorka Verica Bradić
23.00 Elita – izbacivanje, rijaliti šou
Najava
Hit tvit 21.00 Pink
Voditeljka Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras bira najvažniju objavu nedelje na Tviteru, Fejsbuku i Jutjubu.
PRVA
05.55 Plodovi
06.55 Nećete verovati
07.30 Ekskluziv
07.55 Jutro, jutarnji program
12.00 Pevačica, serija
13.30 Pevačica, serija
14.30 Pevačica, serija
15.45 Najbolji san, igrana serija
16.45 Najbolji san, igrana serija
18.00 Vesti
18.55 Eksploziv
19.30 Ekskluziv - specijal
20.00 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, serija
21.00 Radna akcija sa Tamarom
22.30 Na mestu zločina sa Mašanom
23.00 Munje: Opet!, igrani film
01.00 Nećete verovati
01.30 Eksploziv
02.00 Radna akcija sa Tamarom
03.00 Na mestu zločina sa Mašanom
Najava
Eksploziv 18.55 Prva
Može li sagovornik koji nije čovek da odgovori na sva naša pitanja? Može – i sve češće to i čini. Sa veštačkom inteligencijom danas razgovaramo, raspravljamo, tražimo savete, pa joj čak dajemo i imena. Za neke je nezamenljiv pomoćnik, a za druge razlog za zabrinutost. Koliko je zapravo napredovala tehnologija koja sve više utiče na naše živote i šta joj dajemo zauzvrat dok nam pomaže? U potrazi za odgovorima razgovarali smo sa stručnjacima, ali i sa samom veštačkom inteligencijom. Pogledajte šta nam je rekao ChatGPT i da li je budućnost i dalje u našim rukama. „Eksploziv“ ove nedelje pripremila je Maja Obradović, a na programu Prve televizije je od 18.55. Emisiju vodi Ana Rajković.
B92
06.00 Štoperica, kviz
06.30 Štoperica, kviz
07.00 Sinđelići, serija
08.00 Plodno i rodno
09.30 Slatkara
10.00 Štoperica, kviz
10.30 Paramparčad, igrana serija
11.30 Paramparčad, igrana serija
12.30 Automoto šou
13.00 Štoperica, kviz
13.30 7 dana: Nedelja sa Nedeljkovićem
14.30 Uzbuna
15.30 B92 sportski pregled
16.00 Vesti B92
16.30 Osvrt
17.00 Sa Žikom po Srbiji
18.00 Moje selo veselo
19.00 Crni Gruja, serija
20.00 Teorije zavera
22.00 48 sati svadba
23.00 Aviondžije, serija
00.00 Aviondžije, serija
01.00 Močvara, serija
01.45 Močvara, serija
02.30 Močvara, serija
03.15 Laf u srcu, film
Najava
Moje selo veselo 18.00 B92
U novoj epizodi emisije "Moje selo veselo", Oki i Boki vode nas u srce južnog Banata u živopisni Banatski Karlovac, mesto bogate istorije, vrednih domaćina i vedrog duha. Dok zajedno sa meštanima skupljaju seno i upoznaju svakodnevni život ovog banatskog mesta, otkrivaju zanimljivu priču o naselju koje su krajem 18. veka osnovali nemački doseljenici pod imenom Karlsdorf. Naši domaćini potom posećuju Osnovnu školu "Dušan Jerković", gde ih dočekuju profesorka fizičkog vaspitanja Vladislava Racić i talentovani učenici, a sportski duh nastavlja se i kroz susret sa književnikom Milivojem, koji potvrđuje da se u Banatskom Karlovcu podjednako neguju i telo i duh.
STB
06.05 Predvideti nepredvidivo
07.10 Zdravlje i vi
09.05 Besmrtne srpkinje
09.30 Intervju dana
10.05 Zagrljaj prirode
10.30 Arhiv B
11.00 Vesti
11.05 Ne (obične priče) sa Ludim Perom
11.30 Inovacija za početnike
13.40 BG leto
14.10 Moja polisa
14.30 Kranovi Srbije
15.10 Bez garda sa Ivanom Vučićević
16.05 Nepoznate priče prirode
16.30 Priča dana
17.10 Srcem kroz Srbiju
18.10 Focus radio: Ritam nedelje
20.10 Srbija radi Srbija se gradi
20.35 Besmrtne srpkinje
21.10 Muške priče
22.10 Biljana za Vas
Najava
Biljana za Vas 22.10 STB
Miks pozorišta, dizajna, sporta, medicine, na brz i moderan način: Emisija je za publiku od plus 30, ali i za domaćice i doktore nauka.
RTV1
06.30 Verski nedeljnik, nezavisna produkcija
07.30 Bukvar pravoslavlja, dokumentarni program 59.ep.
08.00 Džingl -program za decu i mlade
08.00 Avanture Banetove Leteće gitare
08.25 Preci a počeci, dečiji program
08.40 Deciklopedija, dečiji progam
08.45 Zmajeve dečije igre 2026, dečiji progam
09.00 Filozof i ja, dečiji progam
09.20 Ja sad znam, a ti?, dečiji progam
09.40 Drugačiji razgovori o prirodi
10.00 Igrani film. Kuvar
11.30 Povratak na selo, dokumentarni program
12.00 Vesti za osobe sa oštećenim sluhom
12.05 Agromozaik, emisija za poljoprivrednike
13.00 Dodati život godinama, zabavni program
14.00 Prijatelji zauvek, zabavni program
15.00 Letnje šeme, zabavni program
16.30 Čari ribolova, sportski program
17.00 TV dnevnik
17.25 Svet oko nas, informativni program
17.57 Hiljadu reči - tv minijatura
18.00 Dug moru, igrana serija
19.00 Epizode, igrana serija
19.30 TV dnevnik
20.05 Igrani film. Sledeća žrtva
22.00 Vojvođanski dnevnik
22.35 Sportska hronika, sportski program
23.00 Dug moru, igrana serija
23.50 Poverenje, igrani film
01.57 Sledeća žrtva, igrani film
03.40 Prijatelji zauvek, zabavni program 50. emisija
04.35 Dodati život godinama, zabavni program
Najava
Tri note 16.00 RTV1
Tri note - tri pesme, tri žanra, jedna poznata ličnost i bezbroj emocija koje će podeliti sa vama!
RTV Pančevo
06.35 Iz naših krajeva
07.00 Lepota slovačkog jezika
07.35 Bohemska rapsodija
08.00 Po vašem izboru
09.15 Agroinfo
10.10 Velikani
12.00 Lice nacije
13.10 Žene iz mog sokaka
13.55 Deca su ukras sveta
16.00 Velike vesti
16.35 Bezbednost na prvom mestu
17.00 Veze
18.00 Vrata do vrata, igrana serija
18.35 Inforom
19.00 Velike vesti
19.35 Slovenci smo
20.05 Uključenje u program TV Informera
21.00 U centru pažnje
21.30 Kroz vihor vremena
22.00 Velike vesti
22.35 Vrata do vrata, igrana serija
23.10 Agroinfo
Najava
Slovenci smo 19.35 Pančevo
Donosimo Vam reportaže o životu Slovenaca u Vojvodini. Saznajte sve o njihovim nastojanjima da se očuvaju tradicija, kultura i običaji ovog naroda.
Happy
05.30 Vesti
05.50 Razbuđivanje
08.50 Vesti
09.00 Bolja zemlja
09.50 Vesti
10.00 Radio Happy
12.50 Vesti
13.00 Ljubavne priče
14.00 Telemaster 1
14.30 1 na 1, kviz
15.00 Posle ručka
16.30 Telemaster 2
17.05 Naslovna strana, kviz
17.40 Žena, igrana serija
18.25 Crvene ruže, igrana serija
19.10 Porodične tajne, igrana serija
20.00 Aktuelnosti
21.30 Novi život
23.00 Žena, igrana serija
23.45 Crvene ruže, igrana serija
00.31 Porodične tajne, igrana serija
01.12 Savetnik
01.28 Naslovna strana, kviz
02.03 1 na 1, kviz
02.33 Posle ručka Bolja zemlja
Najava
Bolja zemlja 09.00 Happy
Bolja Zemlja pokriva najnovije vesti iz poljoprivrede i agrobiznisa. Naša misija je da vam pružimo novosti iz agrara, korisne savete i stručne vodiče...
SUPERSTAR
07.35 12 reči, domaća igrana serija
08.30 12 reči, domaća igrana serija
09.25 Mi nismo anđeli, domaći igrani film
11.15 Nepobedivi, igrani film
12.50 Nepobedivi 2, igrani film
14.30 Sam protiv svih 2, igrani film
16.20 Jedini, igrani film
17.55 Romeo mora da umre, igrani film
20.00 12 reči, domaća igrana serija
21.00 12 reči, domaća igrana serija
22.00 Telohranitelj, igrani film
00.20 Posejdon, igrani film
Najava
Posejdon 00.20 Superstar
Novogodišnja noć je, a na luksuznom prekookeanskom brodu na Atlantiku zabava je u punom jeku. Iznenada, brod zahvata džinovski talas, i prevrće ga.
Prva Plus
06.30 Radna akcija sa Tamarom
08.45 Andrija i Anđelka, serija
09.15 Radna akcija sa Tamarom
10.00 Reci 8
10.50 Hotel, serija
11.30 Andrija i Anđelka, serija
12.30 Tajna vinove loze, serija
17.05 Hotel, serija
18.00 Reci 8
18.45 Pogrešan čovek, serija
23.00 Izdajnik po našem ukusu, igrani film
01.10 Ubice mog oca 5, igrana serija
Blic TV
08.00 Jutro na Blic
10.00 Zabranjeno voće, serija
11.00 Zabranjeno voće, serija
14.15 Metar moga sela
14.45 Ceca šou
16.00 Balkanskom ulicom
17.30 Domaćica
18.00 Podkast.: Životna priča
19.10 Sportal
19.30 Elif, igrana serija
20.25 Šeherezada
22.15 Zovu me Triniti, igrani film
00.15 Život u balansu
01.05 Balkanskom ulicom
UNA TV
09.50 Esmeralda, igrana serija
10.45 Zabranjena ljubav, serija
11.40 Očima deteta
12.00 Prevareni ljubavnik, film
13.50 Špijun iz komšiluka, igrani film
15.35 Ana i kralj, film
18.30 Una dan
19.00 Mućke, serija
19.30 Esmeralda, igrana serija
20.25 Zabranjena ljubav, serija
21.25 Zgodna žena, igrani film
23.50 Bez sna, igrani film
HYPE TV
07.00 Mobil auto
08.00 Aviondžije, igrana serija
09.00 Bos il’ hadžija, igrana serija
12.00 Male stvari - Ivana Jelovac i Igor Mlinarević
13.00 Šampioni, igrani film
15.00 (NE) dokazani - Milica i Saša Bošković
16.00 Chit chat gost: Duško Aligrudić
17.00 Sve za Niki, igrani film
19.00 Ko si kad ne gleda niko - gost: Hype Zvezde (David Grujevski)
20.00 Alapače, igrana serija
20.30 Tech Lifestyle
21.00 Nedelja, domaća igrana serija
22.00 Opasan lek, igrani film
00.00 Bos il’ hadžija, igrana serija
Cinemania
06.50 Stupaj ili umri, igrani film
08.40 U potrazi za Stegnerom, film
11.20 Tinejdžerka tajni agent, film
12.50 Pauerove avanture, film
14.20 Čekaj me ja sigurno neću doći, igrani film
15.55 Bilo jednom u Kvinsu, film
17.35 U potrazi za Stegnerom, film
19.15 Pljačkaš grobova, film
21.00 Baštenski psi, igrani film
22.40 Poslednji vitezovi, film
Newsmax Balkans
06.30 Prozori Balkana
07.00 Naša priča
09.30 Tražim reč
11.00 Avantura Balkan
12.30 Top story
13.30 Stav nedelj
14.10 Razumno
15.00 Presek
15.30 Tražim reč
17.00 Vesti
17.30 Stav regiona Skoplje
18.00 Presek
19.00 Portal
19.30 Stav regiona Sarajevo
20.00 Kadrovi vremena
21.00 Dijagnoza
22.00 Sinteza
24 kitchen
12.00 Gladan ko vuk
13.00 Gijomov francuski Atlantik
14.00 Hrana pacifičkih ostrva
15.00 Džejmijevi štedljivi obroci
16.00 Kuvar van dužnosti
17.00 Na Šerifin način
18.00 Pecite sa Akisom
19.00 Ejnsli: Hrana koju volimo
20.00 Đinovo bekstvo u Italiju
20.30 Đinovo bekstvo u Italiju
21.00 Ukusi 2 generacije
Star Movies
04.45 Vremeplov, igrani film
06.00 Tatino obdanište, igrani film
07.45 Žena vremenskog putnika, film
09.55 Dolazak, igrani film
12.15 Probuđena srca, igrani film
15.05 Male žene, igrani film
18.00 Zamena, igrani film
20.05 Kako znaš da je ljubav, igrani film
22.25 Klijent, igrani film
Star Life
06.45 Vatrogasna stanica 19
09.15 911
12.00 Ljute ptice, animirani film
13.50 Odmaralište
14.15 Darma i Greg
14.45 Darma i Greg
15.15 Darma i Greg
15.45 Darma i Greg
16.10 Darma i Greg
16.35 Darma i Greg
17.05 Uvod u anatomiju
19.00 Uvod u anatomiju
20.00 Tamo gde su divlje stvari, igrani film
22.05 911
23.00 911
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