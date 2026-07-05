RTS1

05.55 Jutarnji program

06.00 Vest

08.00 Jutarnji dnevnik

08.30 Jutarnji program

09.00 Šarenica

11.00 Znanje imanje

12.00 Dnevnik

12.30 Za stolom sa Apostolom - Gost general Jovan Milanović

13.30 Veterinarska misija

14.00 Sat

15.00 Gastronomad

15.15 Vesti

15.25 Miris kiše na Balkanu, igrana serija

16.20 Vesti

16.30 Balkan ekspres, film

18.25 Sasvim prirodno

19.00 Slagalica, kviz

19.20 Vreme

19.30 Dnevnik

20.10 Srećni ljudi, igrana serija

21.00 Jedan svet – Jedna igra, sportski program

21.50 Fudbal: SP, Brazil – Norveška, osmina finala 3, prenos

23.55 Jedan svet – Jedna igra, sportski program

00.15 Dnevnik

00.35 Jeloustoun, serija

01.25 Gastronomad

01.50 Fudbal: SP, Meksiko – Engleska, osmina finala 4,

03.55 Dnevnik 2

04.30 Velika iluzija

Najava

Za stolom sa Apostolom - Gost general Jovan Milanović 12.30 RTS1

Kako su njegove lakovane cipele postale prvi srpski vojnički marš u Briselu? Kako je uspeo da stvori svoju saradničku mrežu od 40 diplomata, generala i visokih oficira u srcu NATO? Zašto kontraobaveštajne službe velikih sila Alijanse nisu verovale u njegov stvarni identitet? Kako je za gotovo četiri godine, Srbiji i Republici Srpskoj poslao više od 7.000 strogo poverljivih dokumenata iz komande NATO? Ko je bio "Grk broj 2" koji mu je rekao da će u toku noći biti uništena Republika Srpska i kako je ta informacija odmah prosleđena Beogradu? Ko je tajanstveni diplomata iz zemlje NATO s kojim je kružio kolima Briselom, a zatim u njegovoj kancelariji, igrom prstima, saznao datum agresije na SRJ? Kako je ta informacija odložila napad na Jugoslaviju za šest meseci? Kako je u srpskom restoranu, prekoputa komande NATO, ozvučio prostoriju gde ga je čekao francuski obaveštajni oficir Pjer Anri Binel? Kako se poigravao sa svetskim špijunskim korom u Briselu? Zašto nikada nije koristio pištolj, već upravljao ljudskom prirodom. O tome kako su ćevapčići postali serum istine. O tome kako je zbog njega čitava komanda NATO poslata na poligraf. Zbog čega se njegova misija u Briselu, gde je igrao potpuno sam, smatra možda najvećom obaveštajnom operacijom u istoriji Srbije? Kako je u Alžiru došao do dokumenta Islamske deklaracije, skrivenom u buketu cveća. Šta ga je zbližilo sa Jaserom Arafatom? Zašto je tri puta ražalovan i tri puta vanredno unapređivan i da li je to sudbina najmisterioznijeg obaveštajca Srbije i Jugoslavije. Da li je postao "rođak sa sela" i zašto je njegova biografija tema nastavka kultnog filma "Balkanska pravila 2" koji priprema slavni reditelj Darko Bajić. Pred kojim se danas bezbednosnim pretnjama nalazi Srbija. Da li je Vučić u pravu kada govori o obojenoj revoluciji? O preplitanju interesa velikih sila u regionu, o ratu u Iranu, o Rusiji i Ukrajini, o Trampu i Kini. O novoj mapi moći u svetu, o sudbini NATO. O porodici, zakletvi, herojstvu, strahu i sumnjama.

RTS2

06.15 Verski kalendar

06.25 Datum

06.30 Muzika za dobro jutro: Rromane đilja (Romska muzika)

Amen adjes (Mi danas)

08.15 Slagalica

08.40 Žurka

08.55 Uradi to sam

09.10 Portreti epoha

09.40 E-TV

10.10 Mi možemo sve

10.35 Verski mozaik Srbije

11.20 Kulturako aresipe (Kultura i tradicija Roma)

11.45 Romanipen

12.00 Fudbal: SP, Francuska – Paragvaj, osmina finala 2, snimak

14.00 Tenis: Vimbldon 2026, prenos

Program zavisi od trajanja prenosa teniskih mečeva

16.50 Fudbal (U - 19): EP, Srbija – Hrvatska, prenos

18.55 Snežana Đurišić – Ljubav uvek pobeđuje

19.55 Edu global

20.20 Mira Adanja Polak – Ekskluzivno

20.50 TV Teatar: Ciklus – Mesec letnjih predstava romantičnih / komičnih narativa: ‘‘Kao Ikar – viseći snovi na Balkanu

21.35 Džez klub

22.25 Na nišanu, serija

23.10 Uspon na brdo, film (15)

00.55 Koncert grupe Heroji

01.30 TV Teatar: Ciklus – Mesec letnjih predstava romantičnih / komičnih narativa: ‘‘Kao Ikar – viseći snovi na Balkanu

01.30 Fudbal (U - 19): EP, Srbija – Hrvatska

03.20 Tenis: Vimbldon 2026

Najava

Mira Adanja Polak – Ekskluzivno 20.20 RTS2

Čovek koji razume naše strahove - prof. dr Vladimir Diligenski. Neuropsihijatar prof. dr Vladimir Diligenski čest je gost medija, ali o njemu baš ništa ne znamo. Upravnik je bolnice za psihijatriju KBC "Dr Dragiša Mišović - Dedinje", ima puno pacijenata, mnogi mu poveravaju svoje najveće tajne, on ih sluša pažljivo i tako leči. Mnogima prepisuje i lekove kako bi svoje krize lakše savladali. Voli da putuje daleko i daje prednost sredinama koje su potpuno različite od naših. Da li tu pronalazi način za čišćenje sopstvene duše od svih ispovesti koje sluša, jer psihijatar ulazi u najdublje delove svesti svakog pacijenta, ili tu sakuplja energiju za lečenje? Prof. Diligenski je strpljiv, nenametljiv, uvek spreman da pomogne i uputi. Ne nameće svoje mišljenje, retko se suprotstavlja, uvek voli da čuje i stalno uči. Pokušala sam da ga upoznam i saznam mnogo više od činjenica da se bavi anksioznim i paničnim poremećajima kod pacijenata, da poznaje psihofarmakologiju, da je član Svetskog udruženja za klinička istraživanja i Američke psihijatrijske asocijacije.

PINK

05.30 Novo vikend jutro, jutarnji program

13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program

13.30 Premijera vikend specijal, emisija

14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program

15.30 Premijera vikend specijal, emisija

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Odbačena, igrana serija

21.00 Hit tvit, voditeljka i autorka Verica Bradić

23.00 Elita – izbacivanje, rijaliti šou

Najava

Hit tvit 21.00 Pink

Voditeljka Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras bira najvažniju objavu nedelje na Tviteru, Fejsbuku i Jutjubu.

PRVA

05.55 Plodovi

06.55 Nećete verovati

07.30 Ekskluziv

07.55 Jutro, jutarnji program

12.00 Pevačica, serija

13.30 Pevačica, serija

14.30 Pevačica, serija

15.45 Najbolji san, igrana serija

16.45 Najbolji san, igrana serija

18.00 Vesti

18.55 Eksploziv

19.30 Ekskluziv - specijal

20.00 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, serija

21.00 Radna akcija sa Tamarom

22.30 Na mestu zločina sa Mašanom

23.00 Munje: Opet!, igrani film

01.00 Nećete verovati

01.30 Eksploziv

02.00 Radna akcija sa Tamarom

03.00 Na mestu zločina sa Mašanom

Najava

Eksploziv 18.55 Prva

Može li sagovornik koji nije čovek da odgovori na sva naša pitanja? Može – i sve češće to i čini. Sa veštačkom inteligencijom danas razgovaramo, raspravljamo, tražimo savete, pa joj čak dajemo i imena. Za neke je nezamenljiv pomoćnik, a za druge razlog za zabrinutost. Koliko je zapravo napredovala tehnologija koja sve više utiče na naše živote i šta joj dajemo zauzvrat dok nam pomaže? U potrazi za odgovorima razgovarali smo sa stručnjacima, ali i sa samom veštačkom inteligencijom. Pogledajte šta nam je rekao ChatGPT i da li je budućnost i dalje u našim rukama. „Eksploziv“ ove nedelje pripremila je Maja Obradović, a na programu Prve televizije je od 18.55. Emisiju vodi Ana Rajković.

B92

06.00 Štoperica, kviz

06.30 Štoperica, kviz

07.00 Sinđelići, serija

08.00 Plodno i rodno

09.30 Slatkara

10.00 Štoperica, kviz

10.30 Paramparčad, igrana serija

11.30 Paramparčad, igrana serija

12.30 Automoto šou

13.00 Štoperica, kviz

13.30 7 dana: Nedelja sa Nedeljkovićem

14.30 Uzbuna

15.30 B92 sportski pregled

16.00 Vesti B92

16.30 Osvrt

17.00 Sa Žikom po Srbiji

18.00 Moje selo veselo

19.00 Crni Gruja, serija

20.00 Teorije zavera

22.00 48 sati svadba

23.00 Aviondžije, serija

00.00 Aviondžije, serija

01.00 Močvara, serija

01.45 Močvara, serija

02.30 Močvara, serija

03.15 Laf u srcu, film

Najava

Moje selo veselo 18.00 B92

U novoj epizodi emisije "Moje selo veselo", Oki i Boki vode nas u srce južnog Banata u živopisni Banatski Karlovac, mesto bogate istorije, vrednih domaćina i vedrog duha. Dok zajedno sa meštanima skupljaju seno i upoznaju svakodnevni život ovog banatskog mesta, otkrivaju zanimljivu priču o naselju koje su krajem 18. veka osnovali nemački doseljenici pod imenom Karlsdorf. Naši domaćini potom posećuju Osnovnu školu "Dušan Jerković", gde ih dočekuju profesorka fizičkog vaspitanja Vladislava Racić i talentovani učenici, a sportski duh nastavlja se i kroz susret sa književnikom Milivojem, koji potvrđuje da se u Banatskom Karlovcu podjednako neguju i telo i duh.

STB

06.05 Predvideti nepredvidivo

07.10 Zdravlje i vi

09.05 Besmrtne srpkinje

09.30 Intervju dana

10.05 Zagrljaj prirode

10.30 Arhiv B

11.00 Vesti

11.05 Ne (obične priče) sa Ludim Perom

11.30 Inovacija za početnike

13.40 BG leto

14.10 Moja polisa

14.30 Kranovi Srbije

15.10 Bez garda sa Ivanom Vučićević

16.05 Nepoznate priče prirode

16.30 Priča dana

17.10 Srcem kroz Srbiju

18.10 Focus radio: Ritam nedelje

20.10 Srbija radi Srbija se gradi

20.35 Besmrtne srpkinje

21.10 Muške priče

22.10 Biljana za Vas

Najava

Biljana za Vas 22.10 STB

Miks pozorišta, dizajna, sporta, medicine, na brz i moderan način: Emisija je za publiku od plus 30, ali i za domaćice i doktore nauka.

RTV1

06.30 Verski nedeljnik, nezavisna produkcija

07.30 Bukvar pravoslavlja, dokumentarni program 59.ep.

08.00 Džingl -program za decu i mlade

08.00 Avanture Banetove Leteće gitare

08.25 Preci a počeci, dečiji program

08.40 Deciklopedija, dečiji progam

08.45 Zmajeve dečije igre 2026, dečiji progam

09.00 Filozof i ja, dečiji progam

09.20 Ja sad znam, a ti?, dečiji progam

09.40 Drugačiji razgovori o prirodi

10.00 Igrani film. Kuvar

11.30 Povratak na selo, dokumentarni program

12.00 Vesti za osobe sa oštećenim sluhom

12.05 Agromozaik, emisija za poljoprivrednike

13.00 Dodati život godinama, zabavni program

14.00 Prijatelji zauvek, zabavni program

15.00 Letnje šeme, zabavni program

16.30 Čari ribolova, sportski program

17.00 TV dnevnik

17.25 Svet oko nas, informativni program

17.57 Hiljadu reči - tv minijatura

18.00 Dug moru, igrana serija

19.00 Epizode, igrana serija

19.30 TV dnevnik

20.05 Igrani film. Sledeća žrtva

22.00 Vojvođanski dnevnik

22.35 Sportska hronika, sportski program

23.00 Dug moru, igrana serija

23.50 Poverenje, igrani film

01.57 Sledeća žrtva, igrani film

03.40 Prijatelji zauvek, zabavni program 50. emisija

04.35 Dodati život godinama, zabavni program

Najava

Tri note 16.00 RTV1

Tri note - tri pesme, tri žanra, jedna poznata ličnost i bezbroj emocija koje će podeliti sa vama!

RTV Pančevo

06.35 Iz naših krajeva

07.00 Lepota slovačkog jezika

07.35 Bohemska rapsodija

08.00 Po vašem izboru

09.15 Agroinfo

10.10 Velikani

12.00 Lice nacije

13.10 Žene iz mog sokaka

13.55 Deca su ukras sveta

16.00 Velike vesti

16.35 Bezbednost na prvom mestu

17.00 Veze

18.00 Vrata do vrata, igrana serija

18.35 Inforom

19.00 Velike vesti

19.35 Slovenci smo

20.05 Uključenje u program TV Informera

21.00 U centru pažnje

21.30 Kroz vihor vremena

22.00 Velike vesti

22.35 Vrata do vrata, igrana serija

23.10 Agroinfo

Najava

Slovenci smo 19.35 Pančevo

Donosimo Vam reportaže o životu Slovenaca u Vojvodini. Saznajte sve o njihovim nastojanjima da se očuvaju tradicija, kultura i običaji ovog naroda.

Happy

05.30 Vesti

05.50 Razbuđivanje

08.50 Vesti

09.00 Bolja zemlja

09.50 Vesti

10.00 Radio Happy

12.50 Vesti

13.00 Ljubavne priče

14.00 Telemaster 1

14.30 1 na 1, kviz

15.00 Posle ručka

16.30 Telemaster 2

17.05 Naslovna strana, kviz

17.40 Žena, igrana serija

18.25 Crvene ruže, igrana serija

19.10 Porodične tajne, igrana serija

20.00 Aktuelnosti

21.30 Novi život

23.00 Žena, igrana serija

23.45 Crvene ruže, igrana serija

00.31 Porodične tajne, igrana serija

01.12 Savetnik

01.28 Naslovna strana, kviz

02.03 1 na 1, kviz

02.33 Posle ručka Bolja zemlja

Najava

Bolja zemlja 09.00 Happy

Bolja Zemlja pokriva najnovije vesti iz poljoprivrede i agrobiznisa. Naša misija je da vam pružimo novosti iz agrara, korisne savete i stručne vodiče...

SUPERSTAR

07.35 12 reči, domaća igrana serija

08.30 12 reči, domaća igrana serija

09.25 Mi nismo anđeli, domaći igrani film

11.15 Nepobedivi, igrani film

12.50 Nepobedivi 2, igrani film

14.30 Sam protiv svih 2, igrani film

16.20 Jedini, igrani film

17.55 Romeo mora da umre, igrani film

20.00 12 reči, domaća igrana serija

21.00 12 reči, domaća igrana serija

22.00 Telohranitelj, igrani film

00.20 Posejdon, igrani film

Najava

Posejdon 00.20 Superstar

Novogodišnja noć je, a na luksuznom prekookeanskom brodu na Atlantiku zabava je u punom jeku. Iznenada, brod zahvata džinovski talas, i prevrće ga.

Prva Plus

06.30 Radna akcija sa Tamarom

08.45 Andrija i Anđelka, serija

09.15 Radna akcija sa Tamarom

10.00 Reci 8

10.50 Hotel, serija

11.30 Andrija i Anđelka, serija

12.30 Tajna vinove loze, serija

17.05 Hotel, serija

18.00 Reci 8

18.45 Pogrešan čovek, serija

23.00 Izdajnik po našem ukusu, igrani film

01.10 Ubice mog oca 5, igrana serija

Blic TV

08.00 Jutro na Blic

10.00 Zabranjeno voće, serija

11.00 Zabranjeno voće, serija

14.15 Metar moga sela

14.45 Ceca šou

16.00 Balkanskom ulicom

17.30 Domaćica

18.00 Podkast.: Životna priča

19.10 Sportal

19.30 Elif, igrana serija

20.25 Šeherezada

22.15 Zovu me Triniti, igrani film

00.15 Život u balansu

01.05 Balkanskom ulicom

UNA TV

09.50 Esmeralda, igrana serija

10.45 Zabranjena ljubav, serija

11.40 Očima deteta

12.00 Prevareni ljubavnik, film

13.50 Špijun iz komšiluka, igrani film

15.35 Ana i kralj, film

18.30 Una dan

19.00 Mućke, serija

19.30 Esmeralda, igrana serija

20.25 Zabranjena ljubav, serija

21.25 Zgodna žena, igrani film

23.50 Bez sna, igrani film

HYPE TV

07.00 Mobil auto

08.00 Aviondžije, igrana serija

09.00 Bos il’ hadžija, igrana serija

12.00 Male stvari - Ivana Jelovac i Igor Mlinarević

13.00 Šampioni, igrani film

15.00 (NE) dokazani - Milica i Saša Bošković

16.00 Chit chat gost: Duško Aligrudić

17.00 Sve za Niki, igrani film

19.00 Ko si kad ne gleda niko - gost: Hype Zvezde (David Grujevski)

20.00 Alapače, igrana serija

20.30 Tech Lifestyle

21.00 Nedelja, domaća igrana serija

22.00 Opasan lek, igrani film

00.00 Bos il’ hadžija, igrana serija

Cinemania

06.50 Stupaj ili umri, igrani film

08.40 U potrazi za Stegnerom, film

11.20 Tinejdžerka tajni agent, film

12.50 Pauerove avanture, film

14.20 Čekaj me ja sigurno neću doći, igrani film

15.55 Bilo jednom u Kvinsu, film

17.35 U potrazi za Stegnerom, film

19.15 Pljačkaš grobova, film

21.00 Baštenski psi, igrani film

22.40 Poslednji vitezovi, film

Newsmax Balkans

06.30 Prozori Balkana

07.00 Naša priča

09.30 Tražim reč

11.00 Avantura Balkan

12.30 Top story

13.30 Stav nedelj

14.10 Razumno

15.00 Presek

15.30 Tražim reč

17.00 Vesti

17.30 Stav regiona Skoplje

18.00 Presek

19.00 Portal

19.30 Stav regiona Sarajevo

20.00 Kadrovi vremena

21.00 Dijagnoza

22.00 Sinteza

24 kitchen

12.00 Gladan ko vuk

13.00 Gijomov francuski Atlantik

14.00 Hrana pacifičkih ostrva

15.00 Džejmijevi štedljivi obroci

16.00 Kuvar van dužnosti

17.00 Na Šerifin način

18.00 Pecite sa Akisom

19.00 Ejnsli: Hrana koju volimo

20.00 Đinovo bekstvo u Italiju

20.30 Đinovo bekstvo u Italiju

21.00 Ukusi 2 generacije

Star Movies

04.45 Vremeplov, igrani film

06.00 Tatino obdanište, igrani film

07.45 Žena vremenskog putnika, film

09.55 Dolazak, igrani film

12.15 Probuđena srca, igrani film

15.05 Male žene, igrani film

18.00 Zamena, igrani film

20.05 Kako znaš da je ljubav, igrani film

22.25 Klijent, igrani film

Star Life

06.45 Vatrogasna stanica 19

09.15 911

12.00 Ljute ptice, animirani film

13.50 Odmaralište

14.15 Darma i Greg

14.45 Darma i Greg

15.15 Darma i Greg

15.45 Darma i Greg

16.10 Darma i Greg

16.35 Darma i Greg

17.05 Uvod u anatomiju

19.00 Uvod u anatomiju

20.00 Tamo gde su divlje stvari, igrani film

22.05 911

23.00 911