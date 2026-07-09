- Ovo nije slučajnost, već posledica atmosfere mržnje, netrpeljivosti i nasilja koju pojedini već mesecima stvaraju u javnosti. Kada nemate politiku, program, rezultate i podršku građana, ostaju vam samo mržnja, uništavanje i pokušaji zastrašivanja. Upravo to je jedina politika blokadera – politika destrukcije, haosa i nasilja, od koje građani nemaju nikakvu korist. Za razliku od njih, predsednik Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka vode politiku rada, razvoja i konkretnih rezultata. Dok se borimo za veće plate i penzije, nove fabrike, puteve, bolnice, škole, investicije i nova radna mesta, oni građanima nude samo blokade, tenzije, podele i uništavanje. Dok se Srbija gradi, oni bi da je zaustave. Dok se država razvija, oni šire mržnju - navodi se u saopštenju Opštinskog odbora SNS Surčin.

Kako se dalje ističe, napadi na stranačke prostorije predstavljaju napad na pravo svakog čoveka da se slobodno politički organizuje i deluje.

- To nije demokratska borba, već pokušaj da se nasiljem nadomesti nedostatak podrške naroda. Zahtevamo od nadležnih organa da hitno pronađu i procesuiraju počinioca ovog ponovljenog vandalskog napada. Srpska napredna stranka nastaviće još snažnije da se bori za napredak i razvoj Srbije. Nastavićemo da svakodnevno budemo uz svoje građane, da radimo odgovorno i posvećeno i da se borimo za još veće plate i penzije, nove investicije, bolju infrastrukturu i snažniju Srbiju. Građani dobro vide razliku između politike koja gradi i politike koja ruši i zato će uvek izabrati rad, stabilnost, razvoj i odgovornost, a ne mržnju, nasilje i destrukciju - zaključuje se u saopštenju.