Holivudska legenda Eva Mari Saint proslavila je 102. rođendan i i dalje važi za jednu od najstarijih živih dobitnica Oskara.

Slavna glumica uprkos godinama ostaje vitalna i aktivna.

Dobitnica Oskara iz zlatnog doba Holivuda

Eva Mari Sent je jedna od najpoznatijih glumica “zlatnog doba” Holivuda, a njena najpoznatija uloga je u filmu "On the Waterfrnt" (Na dokovim Njujorka). Za ovu ulogu je dobilaOskara za najbolju sporednu glumicu. Glumila je pored Marlona Branda.

Poznata je i kao jedna od omiljenih Hičkokovih glumica. Glumila je u filmu "Sever-severozapad" 1959. godine uz Evu Kendal i Keri Granta.

Poznata je i istorijska drama Egzodus iz 1960, film "All Fall Down! u kom je igrala uz Vorena Bitija, kao i romantična drama Loving iz 1970. U filmu Nothing in Common (1986) je igrala majku Toma Henksa, a u filmu Povratak Supermena iz 2006. tumači Supermenovu majku.

Ključ za zdravlje i vitalnost

Na svom 100. rođendanu rekla je da se ne oseća kao da ima 100 godina i da je ključ njenog zdravlja jednostavan — ostati aktivan i pozitivan.

Ona redovno ide u šetnje na svežem vazduhu, uživa u gledanju bejzbola, posebno Los Angeles Dodgersa, i provodi vreme sa porodicom i prijateljima.



Ranije je isticala da je i u 90-im godinama svakodnevno šetala, često zajedno sa suprugom Jeffreyjem Haydenom, koji je preminuo 2016. godine.

Porodica je najvažnija

Iako se povukla iz aktivnog snimanja, Eva Marie Saint je ostala upamćena kao jedna od ikona zlatnog doba Holivuda.

Poslednje veće pojavljivanje imala je 2018. godine kada je uručila Oskara za najbolji kostim.

Kako je sama istakla, kako godine prolaze, uloge za starije glumce postaju sve ređe i često stereotipne, pa je svesno smanjila angažmane i posvetila se porodici. “Porodica mi je uvek bila na prvom mestu,” rekla je glumica, prenosi Hello.