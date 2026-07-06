RTS 1
05.55 Jutarnji program
06.00 Vesti
06.05 Jutarnji program
08.00 Jutarnji dnevnik
08.30 Jutarnji program
11.00 Komšije, igrana serija
12.00 Dnevnik
12.30 Sportski dnevnik
12.50 Lov i ribolov
13.20 Kuhinja moga kraja
14.10 Dinastija, serija
15.00 Vesti
15.10 Ovo je Srbija
16.05 Miris kiše na Balkanu, igrana serija
17.00 Dnevnik RTV Vojvodine
17.20 Gastronomad
17.45 Beogradska hronika
18.25 Oko/Oko magazin
19.00 Slagalica, kviz
19.20 Vreme
19.30 Dnevnik
19.50 Košarka: Kvalifikacije za SP 2027, Srbija – BiH, prenos
21.50 Fantastična planeta
22.55 Dnevnik
23.20 Kulturni dnevnik
23.35 Smrt revolvaša, film
01.50 Fudbal SP: osmina finala, SAD – Belgija, prenos
03.50 Košarka: Kvalifikacije za SP 2027, Srbija – BiH
Najava
Košarka: Kvalifikacije za SP 2027, Srbija – BiH 19.50 RTS1
Košarkaši Srbije pobedom nad Švajcarskom obezbedili su drugi krug kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, koje se 2027. godine održava u Kataru. Posao u julskim prozorima nije gotov, jer su svaka pobeda i bod važni. U ponedeljak, 06. jula u hali Aleksandar Nikolić izabranici selektora Dušana Alimpijevića dočekaće selekciju Bosne i Hercegovine. Biće to prilika da publika pozdravi Jokića, Jovića, Avramovića, Davidovca i ostale momke, koji će svakako želeti da im se za podršku oduže još jednim trijumfom, ali na domaćem terenu. Komentator je Slobodan Šarenac.
RTS2
06.35 Verski kalendar
06.45 Datum
06.50 Koncert za dobro jutro
07.30 Slagalica, kviz
08.00 Plava ptica
08.25 Na slovo na slovo
08.50 Majmunoljupci
09.00 Kućica na drvetu
09.05 Šumske zavrzlame
09.20 Daj mi krila jedan krug
09.50 Čitalište,čitate li šta
10.15 Muke jednog lava
10.30 UPS
10.45 U susret snovima
11.20 Život sa muzikom: Bojan Suđić
11.45 Hemija za sve
12.00 Fudbal: SP, osmina finala, snimak
14.00 Tenis: Vimbldon 2026, osmina finala, prenos
Program zavisi od trajanja prenosa
18.25 Panonikum
18.55 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
19.00 Gorka osveta, serija
19.55 Jedan svet, jedna igra
20.50 Fudbal SP: osmina finala 5, Portugalija – Španija, prenos
22.50 Jedan svet, jedna igra
23.15 Metamorfoze: Gorica Popović
23.45 Sunce budućnosti, film
01.25 Jeloustoun, serija
02.10 Koncert YU grupe
03.15 Gorka osveta, serija
04.00 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
04.10 Fudbal SP: osmina finala 5
Najava
Fudbal SP: osmina finala 5, Portugalija – Španija 20.50 RTS2
Portugalci su uz mnogo sreće prošli u osminu finala, a tamo ih čeka reprezentacija iz najužeg kruga favorita za osvajanje titule šampiona sveta. Španija je do sada pokazala kvalitet koji joj daje ulogu favorita u meču sa Portugalcima, međutim, iako nisu briljirali u dosadašnjem toku Svetskog prvenstva, Portugalci i dalje imaju velike ambicije. Čeka nas najveću derbi ove faze takmičenja. Komentator je Miloš Krivokapić
PINK
05.30 Novo jutro, jutarnji program
11.00 Premijera
11.15 Ekskluzivno
11.30 Elita – uživo, rijaliti šou
13.00 Nacionalni dnevnik
13.45 Elita – uživo, rijaliti šou
14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program
15.30 Elita –uživo, rijaliti šou
17.45 Oteta, igrana serija
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Klopka ljubavi, igrana serija
21.15 Odbačena, igrana serija
22.15 Sudbina, igrana serija
23.00 Elita – pretres nedelje i izbor potrčka
Najava
Odbačena 21.15 Pink
Reč je o životnoj avanturi devojčice Melise, koja je kao beba ostala bez roditelja, a koja je ostala u sirotištu. Niko ne zna istinu o tome šta se desilo njenoj porodici.
PRVA
05.55 Jutro, jutarnji program
10.10 Ekskluziv
10.30 Najbolji san, igrana serija
11.45 ProKuvaj sa Bokijem
12.10 Pogodi cenu tačno
13.00 Vesti
13.10 150 minuta
16.00 Azbuka mog života, serija
17.00 Ekskluziv
17.30 Pobednik, kviz
18.00 Vesti
19.00 Dadilja sa sela, igrana serija
20.00 Loto 5
20.07 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, igrana serija
21.00 Najbolji san, igrana serija
22.00 Pevačica, igrana serija
23.00 Na mestu zločina sa Mašanom
23.30 Glam i Drama
00.30 Mafija mama, igrani film
Najava
Mafija mama 00.30 Prva
Kristin je nesrećna dama, koja usamljeno živi u predgrađu. Ali, neočekivano, ona postaje vođa jedne od najstrašnijih kriminalnih organizacija na svetu. Uloge: Toni Kolet, Monika Beluči.
B92
06.00 Crtani filmovi
07.15 Sanjalica, igrana serija
08.15 Sanjalica, igrana serija
09.15 7 dana: Horizont stvarnosti
10.30 Želim da ti kažem
12.00 Vesti B92
12.15 Štoperica, kviz
12.45 Sinđelići, serija
14.00 Ruže i greh, igrana serija
15.00 Paramparčad, igrana serija
16.00 Vesti B92
16.30 B92 sportski pregled
17.00 Fokus B92
18.00 Kolo sreće, kviz
18.50 Vesti B92
19.05 Sanjalica, serija
20.05 48 sati svadba
21.05 Pelagijin venac, igrana serija
22.00 Vesti B92
22.15 Student sa vezom, igrani film
00.00 Teorije zavera
01.45 7 dana
Najava
Student sa vezom 22.15 B92
Film je snimljen prema istinitom događaju. Student je prokrijumčario kokain u vrednosti od 300.000 dolara, a zatim ga je prodavao u privatnoj školi koju pohađa. Uloge: Toma Man, Lusi Fraj, Logan Hafman, Bil Sejdž
Happy
05.30 Vesti
05.50 Razbuđivanje
09.50 Vesti
10.00 Radio Happy
12.35 Biostil TV prodaja
12.50 Vesti
13.00 Provodadžija
14.00 Telemaster 1
14.30 1 na 1, kviz
15.00 Posle ručka
16.30 Telemaster 2
17.05 Naslovna strana, kviz
17.40 Žena, serija
18.25 Crvene ruže, igrana serija
19.10 Porodične tajne, serija
20.00 Aktuelnosti
20.55 Ćirilica
23.00 Žena, igrana serija
23.43 Crvene ruže, igrana serija
00.27 Porodične tajne, igrana serija
01.14 Savetnik
02.04 Naslovna strana, kviz
02.37 1 na 1, kviz
03.07 Posle ručka
Najava
Ćirilica 20.55 Happy
Šou koji često ima formu intervjua, posebno jer su gosti u studiju najaktuelnije ličnosti iz sfere politike, sporta ili estrade, kako iz Srbije, tako i iz regiona.
HYPE TV
07.00 City Hype
08.00 Mahalske priče - gost: Amar Čustović
09.05 Mobil auto
09.35 Klan, igrana serija
10.30 Bos il’ hadžija, igrana serija
11.00 Sve za Niki, igrani film
13.00 City Hype
14.00 Aviondžije, igrana serija
15.00 Chit chat gost: Duško Aligrudić
16.00 Lavovi samotnjaci, igrani film
18.00 Bos ili hadžija, igrana serija
19.00 City Hype
20.00 Aviondžije, igrana serija
21.00 Klan, igrana serija
22.00 OPA šou; gosti: Aleksandar Eraković, Peđa D Boj, Sara Mančić i Aleksa Vučković
23.30 Bubašinter, igrani film
01.00 Bos ili hadžija, igrana serija
RTV PANČEVO
07.00 Buđenje uz TV Pančevo
10.10 Podvizi
12.15 Agroinfo
12.40 Vojvođanska događanja
13.10 Preporučujemo
14.10 Podvizi
14.30 Pančevačko popodne
15.55 Vojvođanska događanja
16.30 Vrata do vrata
19.00 Velike vesti
19.35 Bugarske ruže
20.00 Tajne vinove loz, serija
21.00 TV atelje
21.30 Sportsko oko
22.35 Vrata do vrata
23.10 Preporučujemo
24 KITCHEN
12.00 Kuvajte sa Meri Beri
13.00 Džejmijev vrhunski roštilj
15.00 Džejmi Oliver: Džejmi kod kuće
16.00 Markus Vering: Priče iz kulinarske bašte
16.30 Prijatno
17.00 Prelepa peciva sa Džulijet Sir
18.00 Tetka Kaćine tajne
19.00 Kuvajte sa Meri Beri
20.00 Stenli Tuči: U potrazi za Italijom
STAR LIFE
09.15 Čikaška hitna pomoć
11.05 Divan dan u komšiluku
12.55 Svi vole Rejmonda
14.45 Ljubavni život
15.15 Kako sam upoznao vašu majku
17.05 Baštensko društvo Gros Pointa
18.00 Visok potencijal
19.00 Dr Haus
21.00 Vampirski dnevnici
22.00 Elsbet
22.55 Svi vole Rejmonda
CINEMANIA
08.15 Pljačkaš grobova, film
10.00 Cirklina Koko i divlji nosorog
11.25 Pauerove avanture, film
12.55 Kapetan Morten i kraljica paukova, film
14.15 Bilo jednom u Kvinsu, film
15.55 Dug, igrani film
17.35 Pljačkaš grobova, film
19.20 Dvoboj, film
21.00 Srećni princ, igrani film
22.45 Baštenski psi, igrani film
00.25 Šuma, film
SUPERSTAR
08.15 12 reči, serija
09.10 12 reči, serija
10.05 12 reči, serija
11.00 12 reči, serija
12.00 Policijska akademija 6, igrani film
13.30 Južni vetar 2, domaći film
15.40 Samo ne ti, igrani film
17.55 Prljavi Hari, igrani film
19.50 Besa, serija
21.00 Besa, igrana serija
22.05 Osveta blizanaca, igrani film
00.05 Bitlđus, igrani film
PRVA PLUS
11.30 Pogrešan čovek, serija
12.20 Andrija i Anđelka, serija
13.45 MasterChef Srbija
15.00 Popadija, serija
15.45 Tajna vinove loze, serija
16.45 Radna akcija sa Tamarom
17.45 Urgentni centar, serija
18.45 Ubice mog oca 5, igrana serija
19.45 Rat korporacija igrani film
21.55 Andrija i Andelka, serija
22.30 Tajna vinove loze, serija
Blic TV
06.00 Zabranjeno voće, igrana serija
07.00 Jutro na Blic
10.00 Zabranjeno voće, igrana serija
11.00 Balkanskom ulicom
12.35 Metar moga sela
13.05 Elif, igrana serija
14.05 Domaćica
14.35 Blic zdravlje Podkast
15.30 Vesti
15.50 Zabranjeno voće, igrana serija
16.45 Blic uživo
17.30 Vesti
18.00 Kontra kadar
18.40 Scena
19.10 Sportal: Mundijalske priče
19.30 Elif, igrana serija
20.25 Šeherezada, igrana serija
21.20 Šeherezada, igrana serija
22.15 Na terapiji
23.10 Kontra kadar
00.00 Dug moru, igrana serija
00.55 Idi mi, dođi mi, igrana serija
02.25 Život u bakansu
03.15 Na terapiji
04.05 Šta se zgodi kad se ljubav rodi, igrani film
NEWSMAX BALKANS
06.30 Top story
07.00 Tražim reč
08.00 Otvori oči
10.00 Vesti
10.05 Stav dana
10.30 Top story
11.00 Stav nedelje
11.30 Portal R
12.00 Presek
12.30 Prozori Balkana
13.00 Tražim reč
14.00 Vesti
14.05 Naša priča
15.00 Presek
15.30 Naša priča
16.00 Sinteza
17.00 Vesti
17.05 Stav regiona
18.00 Presek
18.30 Stav dana
19.00 Naša priča
20.00 Vesti
20.05 Top story
20.30 Prozori Balkana
21.00 Sinteza
22.00 Vesti
22.05 Kadrovi vremena: Dekade
23.00 Top story evening
23.45 Naša priča
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