RTS 1

05.55 Jutarnji program

06.00 Vesti

06.05 Jutarnji program

08.00 Jutarnji dnevnik

08.30 Jutarnji program

11.00 Komšije, igrana serija

12.00 Dnevnik

12.30 Sportski dnevnik

12.50 Lov i ribolov

13.20 Kuhinja moga kraja

14.10 Dinastija, serija

15.00 Vesti

15.10 Ovo je Srbija

16.05 Miris kiše na Balkanu, igrana serija

17.00 Dnevnik RTV Vojvodine

17.20 Gastronomad

17.45 Beogradska hronika

18.25 Oko/Oko magazin

19.00 Slagalica, kviz

19.20 Vreme

19.30 Dnevnik

19.50 Košarka: Kvalifikacije za SP 2027, Srbija – BiH, prenos

21.50 Fantastična planeta

22.55 Dnevnik

23.20 Kulturni dnevnik

23.35 Smrt revolvaša, film

01.50 Fudbal SP: osmina finala, SAD – Belgija, prenos

03.50 Košarka: Kvalifikacije za SP 2027, Srbija – BiH

Najava

Košarka: Kvalifikacije za SP 2027, Srbija – BiH 19.50 RTS1

Košarkaši Srbije pobedom nad Švajcarskom obezbedili su drugi krug kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, koje se 2027. godine održava u Kataru. Posao u julskim prozorima nije gotov, jer su svaka pobeda i bod važni. U ponedeljak, 06. jula u hali Aleksandar Nikolić izabranici selektora Dušana Alimpijevića dočekaće selekciju Bosne i Hercegovine. Biće to prilika da publika pozdravi Jokića, Jovića, Avramovića, Davidovca i ostale momke, koji će svakako želeti da im se za podršku oduže još jednim trijumfom, ali na domaćem terenu. Komentator je Slobodan Šarenac.

RTS2

06.35 Verski kalendar

06.45 Datum

06.50 Koncert za dobro jutro

07.30 Slagalica, kviz

08.00 Plava ptica

08.25 Na slovo na slovo

08.50 Majmunoljupci

09.00 Kućica na drvetu

09.05 Šumske zavrzlame

09.20 Daj mi krila jedan krug

09.50 Čitalište,čitate li šta

10.15 Muke jednog lava

10.30 UPS

10.45 U susret snovima

11.20 Život sa muzikom: Bojan Suđić

11.45 Hemija za sve

12.00 Fudbal: SP, osmina finala, snimak

14.00 Tenis: Vimbldon 2026, osmina finala, prenos

Program zavisi od trajanja prenosa

18.25 Panonikum

18.55 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

19.00 Gorka osveta, serija

19.55 Jedan svet, jedna igra

20.50 Fudbal SP: osmina finala 5, Portugalija – Španija, prenos

22.50 Jedan svet, jedna igra

23.15 Metamorfoze: Gorica Popović

23.45 Sunce budućnosti, film

01.25 Jeloustoun, serija

02.10 Koncert YU grupe

03.15 Gorka osveta, serija

04.00 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

04.10 Fudbal SP: osmina finala 5

Najava

Fudbal SP: osmina finala 5, Portugalija – Španija 20.50 RTS2

Portugalci su uz mnogo sreće prošli u osminu finala, a tamo ih čeka reprezentacija iz najužeg kruga favorita za osvajanje titule šampiona sveta. Španija je do sada pokazala kvalitet koji joj daje ulogu favorita u meču sa Portugalcima, međutim, iako nisu briljirali u dosadašnjem toku Svetskog prvenstva, Portugalci i dalje imaju velike ambicije. Čeka nas najveću derbi ove faze takmičenja. Komentator je Miloš Krivokapić

PINK

05.30 Novo jutro, jutarnji program

11.00 Premijera

11.15 Ekskluzivno

11.30 Elita – uživo, rijaliti šou

13.00 Nacionalni dnevnik

13.45 Elita – uživo, rijaliti šou

14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program

15.30 Elita –uživo, rijaliti šou

17.45 Oteta, igrana serija

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Klopka ljubavi, igrana serija

21.15 Odbačena, igrana serija

22.15 Sudbina, igrana serija

23.00 Elita – pretres nedelje i izbor potrčka

Najava

Odbačena 21.15 Pink

Reč je o životnoj avanturi devojčice Melise, koja je kao beba ostala bez roditelja, a koja je ostala u sirotištu. Niko ne zna istinu o tome šta se desilo njenoj porodici.

PRVA

05.55 Jutro, jutarnji program

10.10 Ekskluziv

10.30 Najbolji san, igrana serija

11.45 ProKuvaj sa Bokijem

12.10 Pogodi cenu tačno

13.00 Vesti

13.10 150 minuta

16.00 Azbuka mog života, serija

17.00 Ekskluziv

17.30 Pobednik, kviz

18.00 Vesti

19.00 Dadilja sa sela, igrana serija

20.00 Loto 5

20.07 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, igrana serija

21.00 Najbolji san, igrana serija

22.00 Pevačica, igrana serija

23.00 Na mestu zločina sa Mašanom

23.30 Glam i Drama

00.30 Mafija mama, igrani film

Najava

Mafija mama 00.30 Prva

Kristin je nesrećna dama, koja usamljeno živi u predgrađu. Ali, neočekivano, ona postaje vođa jedne od najstrašnijih kriminalnih organizacija na svetu. Uloge: Toni Kolet, Monika Beluči.

B92

06.00 Crtani filmovi

07.15 Sanjalica, igrana serija

08.15 Sanjalica, igrana serija

09.15 7 dana: Horizont stvarnosti

10.30 Želim da ti kažem

12.00 Vesti B92

12.15 Štoperica, kviz

12.45 Sinđelići, serija

14.00 Ruže i greh, igrana serija

15.00 Paramparčad, igrana serija

16.00 Vesti B92

16.30 B92 sportski pregled

17.00 Fokus B92

18.00 Kolo sreće, kviz

18.50 Vesti B92

19.05 Sanjalica, serija

20.05 48 sati svadba

21.05 Pelagijin venac, igrana serija

22.00 Vesti B92

22.15 Student sa vezom, igrani film

00.00 Teorije zavera

01.45 7 dana

Najava

Student sa vezom 22.15 B92

Film je snimljen prema istinitom događaju. Student je prokrijumčario kokain u vrednosti od 300.000 dolara, a zatim ga je prodavao u privatnoj školi koju pohađa. Uloge: Toma Man, Lusi Fraj, Logan Hafman, Bil Sejdž

Happy

05.30 Vesti

05.50 Razbuđivanje

09.50 Vesti

10.00 Radio Happy

12.35 Biostil TV prodaja

12.50 Vesti

13.00 Provodadžija

14.00 Telemaster 1

14.30 1 na 1, kviz

15.00 Posle ručka

16.30 Telemaster 2

17.05 Naslovna strana, kviz

17.40 Žena, serija

18.25 Crvene ruže, igrana serija

19.10 Porodične tajne, serija

20.00 Aktuelnosti

20.55 Ćirilica

23.00 Žena, igrana serija

23.43 Crvene ruže, igrana serija

00.27 Porodične tajne, igrana serija

01.14 Savetnik

02.04 Naslovna strana, kviz

02.37 1 na 1, kviz

03.07 Posle ručka

Najava

Ćirilica 20.55 Happy

Šou koji često ima formu intervjua, posebno jer su gosti u studiju najaktuelnije ličnosti iz sfere politike, sporta ili estrade, kako iz Srbije, tako i iz regiona.

HYPE TV

07.00 City Hype

08.00 Mahalske priče - gost: Amar Čustović

09.05 Mobil auto

09.35 Klan, igrana serija

10.30 Bos il’ hadžija, igrana serija

11.00 Sve za Niki, igrani film

13.00 City Hype

14.00 Aviondžije, igrana serija

15.00 Chit chat gost: Duško Aligrudić

16.00 Lavovi samotnjaci, igrani film

18.00 Bos ili hadžija, igrana serija

19.00 City Hype

20.00 Aviondžije, igrana serija

21.00 Klan, igrana serija

22.00 OPA šou; gosti: Aleksandar Eraković, Peđa D Boj, Sara Mančić i Aleksa Vučković

23.30 Bubašinter, igrani film

01.00 Bos ili hadžija, igrana serija

RTV PANČEVO

07.00 Buđenje uz TV Pančevo

10.10 Podvizi

12.15 Agroinfo

12.40 Vojvođanska događanja

13.10 Preporučujemo

14.10 Podvizi

14.30 Pančevačko popodne

15.55 Vojvođanska događanja

16.30 Vrata do vrata

19.00 Velike vesti

19.35 Bugarske ruže

20.00 Tajne vinove loz, serija

21.00 TV atelje

21.30 Sportsko oko

22.35 Vrata do vrata

23.10 Preporučujemo

24 KITCHEN

12.00 Kuvajte sa Meri Beri

13.00 Džejmijev vrhunski roštilj

15.00 Džejmi Oliver: Džejmi kod kuće

16.00 Markus Vering: Priče iz kulinarske bašte

16.30 Prijatno

17.00 Prelepa peciva sa Džulijet Sir

18.00 Tetka Kaćine tajne

19.00 Kuvajte sa Meri Beri

20.00 Stenli Tuči: U potrazi za Italijom

STAR LIFE

09.15 Čikaška hitna pomoć

11.05 Divan dan u komšiluku

12.55 Svi vole Rejmonda

14.45 Ljubavni život

15.15 Kako sam upoznao vašu majku

17.05 Baštensko društvo Gros Pointa

18.00 Visok potencijal

19.00 Dr Haus

21.00 Vampirski dnevnici

22.00 Elsbet

22.55 Svi vole Rejmonda

CINEMANIA

08.15 Pljačkaš grobova, film

10.00 Cirklina Koko i divlji nosorog

11.25 Pauerove avanture, film

12.55 Kapetan Morten i kraljica paukova, film

14.15 Bilo jednom u Kvinsu, film

15.55 Dug, igrani film

17.35 Pljačkaš grobova, film

19.20 Dvoboj, film

21.00 Srećni princ, igrani film

22.45 Baštenski psi, igrani film

00.25 Šuma, film

SUPERSTAR

08.15 12 reči, serija

09.10 12 reči, serija

10.05 12 reči, serija

11.00 12 reči, serija

12.00 Policijska akademija 6, igrani film

13.30 Južni vetar 2, domaći film

15.40 Samo ne ti, igrani film

17.55 Prljavi Hari, igrani film

19.50 Besa, serija

21.00 Besa, igrana serija

22.05 Osveta blizanaca, igrani film

00.05 Bitlđus, igrani film

PRVA PLUS

11.30 Pogrešan čovek, serija

12.20 Andrija i Anđelka, serija

13.45 MasterChef Srbija

15.00 Popadija, serija

15.45 Tajna vinove loze, serija

16.45 Radna akcija sa Tamarom

17.45 Urgentni centar, serija

18.45 Ubice mog oca 5, igrana serija

19.45 Rat korporacija igrani film

21.55 Andrija i Andelka, serija

22.30 Tajna vinove loze, serija

Blic TV

06.00 Zabranjeno voće, igrana serija

07.00 Jutro na Blic

10.00 Zabranjeno voće, igrana serija

11.00 Balkanskom ulicom

12.35 Metar moga sela

13.05 Elif, igrana serija

14.05 Domaćica

14.35 Blic zdravlje Podkast

15.30 Vesti

15.50 Zabranjeno voće, igrana serija

16.45 Blic uživo

17.30 Vesti

18.00 Kontra kadar

18.40 Scena

19.10 Sportal: Mundijalske priče

19.30 Elif, igrana serija

20.25 Šeherezada, igrana serija

21.20 Šeherezada, igrana serija

22.15 Na terapiji

23.10 Kontra kadar

00.00 Dug moru, igrana serija

00.55 Idi mi, dođi mi, igrana serija

02.25 Život u bakansu

03.15 Na terapiji

04.05 Šta se zgodi kad se ljubav rodi, igrani film

NEWSMAX BALKANS

06.30 Top story

07.00 Tražim reč

08.00 Otvori oči

10.00 Vesti

10.05 Stav dana

10.30 Top story

11.00 Stav nedelje

11.30 Portal R

12.00 Presek

12.30 Prozori Balkana

13.00 Tražim reč

14.00 Vesti

14.05 Naša priča

15.00 Presek

15.30 Naša priča

16.00 Sinteza

17.00 Vesti

17.05 Stav regiona

18.00 Presek

18.30 Stav dana

19.00 Naša priča

20.00 Vesti

20.05 Top story

20.30 Prozori Balkana

21.00 Sinteza

22.00 Vesti

22.05 Kadrovi vremena: Dekade

23.00 Top story evening

23.45 Naša priča