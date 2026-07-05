Arena Premium 1

06.00  Fudbal FIFA SP: 1K - 3D

08.15  Fudbal Goleada

08.30  Fudbal FIFA SP: 2D - 2G

11.00  Fudbal FIFA SP: 1J - 2H

13.00  Crvena zvezda  pripremna 4.7.

15.00  Fudbal FIFA SP: Osmina finala

17.00  Fudbal UEFA U19 Evropsko Prvenstvo: Srbija - Hrvatska

19.00  Fudbal FIFA SP: Osmina finala

21.00  Fudbal FIFA SP: Studio

22.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Osmina finala

00.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Studio

02.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Osmina finala

 

Arena Premium 2

08.00  Košarka Svetsko prvenstvo – Kvalifikacije: Švajcarska - Srbija

10.00  Basket 3x3 Marselj, grupna faza FIBA 3x3 World Tour

13.30  Basket 3x3 Marselj, četvrtfinala FIBA 3x3 World Tour

16.35  Basket 3x3 Marselj, polufinala i finale FIBA 3x3 World Tour

19.00  Trka MOTO GP - Moto Sport: Holandija

20.30  Košarka Svetsko prvenstvo – Kvalifikacije: Crna Gora - Rumunija

23.00  Atletika Judžin Dijamantska liga

01.00  Best of NBA Plej-of

 

Eurosport 1

04.00  Snuker: Serija domaćih nacija, Open Severne Irske, Finale

06.00  Brdski biciklizam: Svetski kup, La Thuile, Spust, Elite, žene

06.45  Brdski biciklizam: Svetski kup, La Thuile, Spust, Elite, muškarci

07.45  Snuker: World Open, Finale, Roni O'Saliven - Thepchaiya Un-Nooh

08.45  Formula E: Šangaj, Trka 2

10.15  Sportsko penjanje: Svetska Serija, Krakov, Brzina Štafeta, Mešovito, Finale

11.15  Brdski biciklizam: Svetski kup, La Thuile, Spust, Elite, žene

11.45  Brdski biciklizam: Svetski kup, La Thuile, Spust, Elite, muškarci

12.30  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 1

13.30  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 2

18.00  Magazin: Biciklizam

18.15  Brdski biciklizam: Svetski kup, La Thuile, XC Olympic, Elite, žene

19.15  Brdski biciklizam: Svetski kup, La Thuile, XC Olympic, Elite, muškarci

20.15  Sportsko penjanje: Svetska Serija, Krakov, Brzina Štafeta, muškarci i Žene, Finale

21.15  Brdski biciklizam: Svetski kup, La Thuile, XC Olympic, Elite, žene

21.45  Brdski biciklizam: Svetski kup, La Thuile, XC Olympic, Elite, muškarci

22.30  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 2