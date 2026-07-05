Arena Premium 1
06.00 Fudbal FIFA SP: 1K - 3D
08.15 Fudbal Goleada
08.30 Fudbal FIFA SP: 2D - 2G
11.00 Fudbal FIFA SP: 1J - 2H
13.00 Crvena zvezda pripremna 4.7.
15.00 Fudbal FIFA SP: Osmina finala
17.00 Fudbal UEFA U19 Evropsko Prvenstvo: Srbija - Hrvatska
19.00 Fudbal FIFA SP: Osmina finala
21.00 Fudbal FIFA SP: Studio
22.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Osmina finala
00.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Studio
02.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Osmina finala
Arena Premium 2
08.00 Košarka Svetsko prvenstvo – Kvalifikacije: Švajcarska - Srbija
10.00 Basket 3x3 Marselj, grupna faza FIBA 3x3 World Tour
13.30 Basket 3x3 Marselj, četvrtfinala FIBA 3x3 World Tour
16.35 Basket 3x3 Marselj, polufinala i finale FIBA 3x3 World Tour
19.00 Trka MOTO GP - Moto Sport: Holandija
20.30 Košarka Svetsko prvenstvo – Kvalifikacije: Crna Gora - Rumunija
23.00 Atletika Judžin Dijamantska liga
01.00 Best of NBA Plej-of
Eurosport 1
04.00 Snuker: Serija domaćih nacija, Open Severne Irske, Finale
06.00 Brdski biciklizam: Svetski kup, La Thuile, Spust, Elite, žene
06.45 Brdski biciklizam: Svetski kup, La Thuile, Spust, Elite, muškarci
07.45 Snuker: World Open, Finale, Roni O'Saliven - Thepchaiya Un-Nooh
08.45 Formula E: Šangaj, Trka 2
10.15 Sportsko penjanje: Svetska Serija, Krakov, Brzina Štafeta, Mešovito, Finale
11.15 Brdski biciklizam: Svetski kup, La Thuile, Spust, Elite, žene
11.45 Brdski biciklizam: Svetski kup, La Thuile, Spust, Elite, muškarci
12.30 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 1
13.30 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 2
18.00 Magazin: Biciklizam
18.15 Brdski biciklizam: Svetski kup, La Thuile, XC Olympic, Elite, žene
19.15 Brdski biciklizam: Svetski kup, La Thuile, XC Olympic, Elite, muškarci
20.15 Sportsko penjanje: Svetska Serija, Krakov, Brzina Štafeta, muškarci i Žene, Finale
21.15 Brdski biciklizam: Svetski kup, La Thuile, XC Olympic, Elite, žene
21.45 Brdski biciklizam: Svetski kup, La Thuile, XC Olympic, Elite, muškarci
22.30 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 2
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