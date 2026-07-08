Pajtić je gostujući na TV N1 ocenio da se Piculine rezolucije odbijaju o bedeme Evropske komisije.

- Čini se da nekako ona ideja stabilokratije, ona ideja da treba podržati autoritarne diktatore i po Evropi, ako oni kontrolišu situaciju, čini se da još nije izumrla u samoj Evropskoj komisiji i ponekad se zaista stiče utisak da se odjeci Rezolucije Evropskog parlamenta odbijaju o bedeme Evropske komisije, odnosno zgrade Evropske komisije u Briselu i to je tužno, kaže Pajtić.

Pajtić, pod efektom kiselog grožđa, tvrdi i da je otvaranje Klastera 3 beskorisno.

- Kažem, tako da korist od otvaranja klastera 3 niko imati neće sem Aleksandra Vučića i njegove stranke. I ako to Evropskoj komisiji nije jasno, onda je se postavlja pitanje ko to u Evropskoj komisiji promišlja spoljnu politiku ili unutrašnju politiku, budući da smo mi član kandidat za članstvo, ne samo neki eksterni entitet - naveo je Pajtić.