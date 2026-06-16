Arena Premium 1

08.30  Fudbal FIFA SP: Belgija – Egipat

10.30  Fudbal FIFA SP: Pregled dana

11.00  Kapiteni Južne Amerike: Ivan Alonso

12.30  Fudbal FIFA SP: Saudijska Arabija – Urugvaj

14.30  Priče iz gradova

15.30  ABA liga: Partizan - Dubai, finale

17.30  Košarka ABA Liga: Studio

18.00  ABA liga: Dubai - Partizan, finale

20.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Studio

21.00  Fudbal FIFA SP: Francuska – Senegal

00.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Irak – Norveška

03.00  Fudbal FIFA SP: Argentina – Alžir

 

Arena Premium 2

08.00  Rukomet EHF Liga šampiona: Meč za 3. mesto

09.30  Rukomet EHF Liga šampiona: Finale

11.30  Košarka NBA G5: San Antonio - Njujork, finale

14.00  Košarka Grčka liga G5: Olimpijakos – Panatinaikos, finale

16.00  Košarka Francuska liga G1, finale

18.00  Košarka VTB G6: UNICS - CSKA, finale

20.00  Košarka Španska liga G4: Polufinale 2

22.30  Košarka ABA liga G5: Dubai - Partizan, finale

00.45  Bejzbol: Boston Red Soksi - Toronto blu džejsi

 

Eurosport 1

04.30  Brdski biciklizam: Svetski kup, Leogang, XC Olympic, žene

05.30  Brdski biciklizam: Svetski kup, Leogang, XC Olympic, muškarci

06.30  Snuker: Nemački Masters, finale, Šon Marfi - Džad Tramp

08.30  Brdski biciklizam: Svetski kup, Leogang, Spust, Elite, muškarci

09.30  Brdski biciklizam: Svetski kup, Leogang, Spust, Elite, žene

10.30  Brdski biciklizam: Svetski kup, Leogang, XC Olympic, žene

11.30  Brdski biciklizam: Svetski kup, Leogang, XC Olympic, muškarci

12.30  Endurance Auto Trke: 24h Le Mana, Trka

15.30  Biciklizam: Svetska turneja, Kopenhagen Sprint, žene

16.30  Biciklizam: Svetska turneja, Kopenhagen Sprint, muškarci

17.30  Magazin: Biciklizam, Cycling Show

18.00  Powerlifting: World Classic Championship, Druskininkai

21.00  Endurance Auto Trke: 24h Le Mana, Pregled

22.00  Reli Rejd: Argentina, Pregled

First broadcast: Utorak 16 Jun 2026

23.00  Mačevanje: Šampionat Evrope, Dan 1