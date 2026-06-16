Arena Premium 1
08.30 Fudbal FIFA SP: Belgija – Egipat
10.30 Fudbal FIFA SP: Pregled dana
11.00 Kapiteni Južne Amerike: Ivan Alonso
12.30 Fudbal FIFA SP: Saudijska Arabija – Urugvaj
14.30 Priče iz gradova
15.30 ABA liga: Partizan - Dubai, finale
17.30 Košarka ABA Liga: Studio
18.00 ABA liga: Dubai - Partizan, finale
20.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Studio
21.00 Fudbal FIFA SP: Francuska – Senegal
00.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Irak – Norveška
03.00 Fudbal FIFA SP: Argentina – Alžir
Arena Premium 2
08.00 Rukomet EHF Liga šampiona: Meč za 3. mesto
09.30 Rukomet EHF Liga šampiona: Finale
11.30 Košarka NBA G5: San Antonio - Njujork, finale
14.00 Košarka Grčka liga G5: Olimpijakos – Panatinaikos, finale
16.00 Košarka Francuska liga G1, finale
18.00 Košarka VTB G6: UNICS - CSKA, finale
20.00 Košarka Španska liga G4: Polufinale 2
22.30 Košarka ABA liga G5: Dubai - Partizan, finale
00.45 Bejzbol: Boston Red Soksi - Toronto blu džejsi
Eurosport 1
04.30 Brdski biciklizam: Svetski kup, Leogang, XC Olympic, žene
05.30 Brdski biciklizam: Svetski kup, Leogang, XC Olympic, muškarci
06.30 Snuker: Nemački Masters, finale, Šon Marfi - Džad Tramp
08.30 Brdski biciklizam: Svetski kup, Leogang, Spust, Elite, muškarci
09.30 Brdski biciklizam: Svetski kup, Leogang, Spust, Elite, žene
10.30 Brdski biciklizam: Svetski kup, Leogang, XC Olympic, žene
11.30 Brdski biciklizam: Svetski kup, Leogang, XC Olympic, muškarci
12.30 Endurance Auto Trke: 24h Le Mana, Trka
15.30 Biciklizam: Svetska turneja, Kopenhagen Sprint, žene
16.30 Biciklizam: Svetska turneja, Kopenhagen Sprint, muškarci
17.30 Magazin: Biciklizam, Cycling Show
18.00 Powerlifting: World Classic Championship, Druskininkai
21.00 Endurance Auto Trke: 24h Le Mana, Pregled
22.00 Reli Rejd: Argentina, Pregled
First broadcast: Utorak 16 Jun 2026
23.00 Mačevanje: Šampionat Evrope, Dan 1
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