Arena Premium 1
08.15 Skrivene priče Svetskog prvenstva: Fric Valter, iz blata u istoriju
08:30 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Holandija – Japan
11.00 Kapiteni Južne Amerike: Martin Palermo
12.30 Fudbal FIFA SP: Obala Slonovače – Ekvador
14.30 Priče iz gradova: Dalas
15.00 Fudbal FIFA SP: Švedska – Tunis
18.00 Fudbal FIFA SP: Španija - Zelenortska Ostrva
20.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Studio
21.00 Fudbal FIFA SP: Belgija – Egipat
23.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Studio
00.00 Fudbal FIFA SP: Saudijska Arabija – Urugvaj
02.00 Priče iz gradova: Majami
03.00 Fudbal FIFA SP: Iran - Novi Zeland
Arena Premium 2
09.00 Košarka Francuska liga G1: Finale
11.00 Košarka Španska liga G3: Huventud - Valensija, polufinale
13.00 Odbojka Liga Nacija: Nemačka – Francuska
15.00 Odbojka Liga Nacija: Bugarska – Srbija
17.00 Rukomet EHF Liga šampiona: Meč za 3. mesto
18.30 Rukomet EHF Liga šampiona: Finale
20.00 Košarka Španska liga G4: Polufinale 1
22.00 Rukomet EHF Liga šampiona: Pregled polufinala i finala
23.00 Odbojka Liga Nacija: Brazil – Argentina
Eurosport 1
05.30 Brdski biciklizam: Svetski kup, Leogang, Spust, Elite, žene
06.30 Snuker: London Masters, finale, Kajren Vilson - Džon Higins
08.30 Endurance Auto Trke: 24h Le Mana, Trka
11.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tour Auvergne Rhone Alpes, muškarci, Etapa 7
12.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tour Auvergne Rhone Alpes, muškarci, Etapa 8
13.00 Brdski biciklizam: Svetski kup, Leogang, XC Olympic, žene
14.00 Konjički sport: Svetski tur šampiona, Sent Trope, Skakanje
16.00 Endurance Auto Trke: 24h Le Mana, Trka
18.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tour Auvergne Rhone Alpes, muškarci, Etapa 8
19.30 Brdski biciklizam: Svetski kup, Leogang, XC Olympic, žene
20.15 Brdski biciklizam: Svetski kup, Leogang, XC Olympic, muškarci
21.00 Endurance Auto Trke: 24h Le Mana, Trka
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