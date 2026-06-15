Arena Premium 1

08.15  Skrivene priče Svetskog prvenstva: Fric Valter, iz blata u istoriju

08:30  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Holandija – Japan

11.00  Kapiteni Južne Amerike: Martin Palermo

12.30  Fudbal FIFA SP: Obala Slonovače – Ekvador

14.30  Priče iz gradova: Dalas

15.00  Fudbal FIFA SP: Švedska – Tunis

18.00  Fudbal FIFA SP:  Španija - Zelenortska Ostrva

20.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Studio

21.00  Fudbal FIFA SP: Belgija – Egipat

23.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Studio

00.00  Fudbal FIFA SP: Saudijska Arabija – Urugvaj

02.00  Priče iz gradova: Majami

03.00  Fudbal FIFA SP: Iran - Novi Zeland

 

Arena Premium 2

09.00  Košarka Francuska liga G1: Finale

11.00  Košarka Španska liga G3: Huventud - Valensija, polufinale

13.00  Odbojka Liga Nacija: Nemačka – Francuska

15.00  Odbojka Liga Nacija: Bugarska – Srbija

17.00  Rukomet EHF Liga šampiona: Meč za 3. mesto

18.30  Rukomet EHF Liga šampiona: Finale

20.00  Košarka Španska liga G4: Polufinale 1

22.00  Rukomet EHF Liga šampiona: Pregled polufinala i finala

23.00  Odbojka Liga Nacija: Brazil – Argentina

 

Eurosport 1

05.30  Brdski biciklizam: Svetski kup, Leogang, Spust, Elite, žene

06.30  Snuker: London Masters, finale, Kajren Vilson - Džon Higins

08.30  Endurance Auto Trke: 24h Le Mana, Trka

11.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tour Auvergne Rhone Alpes, muškarci, Etapa 7

12.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tour Auvergne Rhone Alpes, muškarci, Etapa 8

13.00  Brdski biciklizam: Svetski kup, Leogang, XC Olympic, žene

14.00  Konjički sport: Svetski tur šampiona, Sent Trope, Skakanje

16.00  Endurance Auto Trke: 24h Le Mana, Trka

18.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tour Auvergne Rhone Alpes, muškarci, Etapa 8

19.30  Brdski biciklizam: Svetski kup, Leogang, XC Olympic, žene

20.15  Brdski biciklizam: Svetski kup, Leogang, XC Olympic, muškarci

21.00  Endurance Auto Trke: 24h Le Mana, Trka