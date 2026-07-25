Vlasnik vozila ostao je zatečen kada je na staklu ugledao gotovo savršeno kružno oštećenje koje je okruživalo potpuno netaknut centralni deo.

Svoju nedoumicu podelio je na Reditu, gde je objavio fotografije i priznao da nikada ranije nije video nešto slično.

– Automobil je bio parkiran ispred garaže. Nikada nisam video ovakvo oštećenje, a ni stručnjaci za auto-stakla nisu imali odmah odgovor – napisao je vlasnik.

Objava je za kratko vreme prikupila hiljade komentara, a korisnici su ponudili brojne teorije o tome šta je moglo da izazove ovako neobičan oblik pucanja.

Najviše pažnje privukla je pretpostavka da je na tom mestu ranije postojalo manje oštećenje od kamenčića koje je bilo sanirano. Prema toj teoriji, nagle promene temperature stvorile su naprezanje oko popravljenog dela, zbog čega je staklo puklo u gotovo savršenom prstenu.

Drugi su smatrali da je vetrobran možda pogođen okruglim predmetom, poput lopte, dok su pojedini nagađali da je reč o fabričkom defektu nastalom tokom proizvodnje stakla. Pominjala se čak i mogućnost vandalizma, odnosno da je neko namerno napravio kružno oštećenje specijalnim alatom.

Ipak, nauka nudi mnogo jednostavnije objašnjenje.

Stručnjaci navode da je ovakav fenomen moguć usled takozvanog spontanog pucanja stakla, koje nastaje zbog termalnog stresa. Kada je vozilo izloženo velikim i naglim promenama temperature, staklo se neravnomerno širi i skuplja. Ukoliko već postoji mikroskopsko oštećenje ili skrivena fabrička nepravilnost, naprezanje može dovesti do pucanja na veoma neobičan način.

Iako ovakvi slučajevi nisu česti, oni pokazuju da čak i bez direktnog udarca vetrobransko staklo može da pukne i poprimi oblik koji na prvi pogled deluje gotovo nemoguće.