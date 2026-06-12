Čim temperature pređu trideseti podeok, među vozačima se ponovo pokreće poznata dilema – da li je bolje sipati gorivo rano ujutru ili je u suštini potpuno svejedno kada stanete na pumpu.

Mnogi veruju da se tokom letnjih vrućina za isti novac dobija manje benzina ili dizela, uz objašnjenje da se gorivo na visokim temperaturama širi, pa litar „nije isti” kao u hladnijem delu dana.

Teorija ima osnovu, ali praksa kaže drugačije

Tačno je da se zapremina tečnosti menja sa temperaturom – pri višim temperaturama dolazi do širenja, dok se pri nižim gustina blago povećava. Zbog toga se često preporučuje jutarnje sipanje goriva.

Međutim, u praksi razlike su znatno manje nego što se misli. Gorivo na pumpama se skladišti u podzemnim rezervoarima, gde su temperaturne oscilacije minimalne u odnosu na spoljašnje uslove. Zbog toga dnevne promene temperature gotovo da ne utiču na količinu goriva koju dobijate.

Da li jutarnje sipanje donosi uštedu?

U realnim uslovima razlika između sipanja ujutru i tokom najtoplijeg dela dana je toliko mala da je vozači praktično ne mogu primetiti u svakodnevnoj vožnji.

Mnogo veći uticaj na potrošnju imaju stil vožnje, stanje vozila i navike za volanom nego vreme kada se gorivo sipa.

Šta zaista povećava potrošnju

Stručnjaci ističu da na potrošnju daleko više utiču nagla ubrzanja, kasno kočenje, vožnja u niskim ili previsokim obrtajima, kao i nedovoljan pritisak u gumama.

Tokom letnjih meseci dodatni faktor predstavlja i klima-uređaj, koji povećava opterećenje motora, posebno ako se koristi na maksimalnim podešavanjima odmah po ulasku u vozilo.

Greška na pumpi koju mnogi prave

Jedna od čestih navika vozača jeste da nakon automatskog prekida točenja nastave da dolivaju gorivo „još malo”. Stručnjaci upozoravaju da to nije preporučljivo, jer sistem u rezervoaru signalizira optimalan nivo, a prepunjavanje može izazvati probleme sa sistemom za isparenja ili curenje goriva.

Iako postoji fizička razlika u ponašanju goriva na različitim temperaturama, ona u realnim uslovima vožnje nema značajan uticaj na troškove.

Najvažnije je sipati gorivo redovno, na pouzdanim pumpama i fokusirati se na navike u vožnji koje zaista utiču na potrošnju.