Većina vozača svakodnevno koristi automobil, a da pritom ne primećuje brojne detalje koji imaju važnu funkciju u očuvanju vozila. Jedan od njih nalaze se na samim vratima automobila i često prolaze potpuno nezapaženo.

Reč je o malim otvorima smeštenim na donjem delu vrata, poznatim kao drenažni otvori. Iako izgledaju beznačajno, oni igraju ključnu ulogu u zaštiti automobila od vlage i oštećenja.

Čemu služe drenažni otvori?

Tokom kiše, pranja vozila ili vožnje po mokrim putevima, određena količina vode može da prodre u unutrašnjost vrata automobila. To se dešava kroz sitne otvore i zazore oko stakala i gumenih dihtunga.

Kako bi se sprečilo zadržavanje vode unutar vrata, proizvođači ugrađuju drenažne otvore kroz koje višak vlage bezbedno izlazi napolje.

Na taj način unutrašnjost vrata ostaje suva, a rizik od nastanka problema značajno se smanjuje.

Šta se dešava ako se otvori zapuše?

Kada drenažni otvori postanu blokirani prljavštinom, blatom, lišćem ili drugim nečistoćama, voda više ne može normalno da otiče.

U tom slučaju vlaga ostaje zarobljena unutar vrata, što vremenom može izazvati:

pojavu rđe i korozije,

neprijatne mirise u vozilu,

oštećenja metalnih delova,

kvarove na mehanizmima za podizanje stakala,

probleme sa zvučnicima i drugim električnim komponentama.

U nekim slučajevima vozači primete problem tek kada nakon kiše čuju zadržavanje vode u vratima ili primete neuobičajeno curenje ispod automobila.

Kako proveriti stanje drenažnih otvora?

Stručnjaci preporučuju da se tokom redovnog održavanja vozila obrati pažnja i na ove sitne detalje.

Dovoljno je povremeno pregledati donji deo vrata i proveriti da li su otvori prohodni. Kod pojedinih modela automobila oni su potpuno otvoreni, dok su kod drugih zaštićeni posebnim gumenim čepovima.

Ukoliko primetite naslage prljavštine ili ostatke lišća, poželjno je pažljivo ih ukloniti kako bi voda mogla nesmetano da otiče.

Mali detalj koji može sprečiti velike troškove

Iako ih mnogi nikada ne primete, drenažni otvori predstavljaju važan deo sistema zaštite vozila od vlage. Njihova osnovna funkcija je da spreče zadržavanje vode i smanje rizik od korozije i skupih popravki.

Zbog toga stručnjaci savetuju vozačima da prilikom održavanja automobila ne zanemaruju ove male otvore, jer upravo oni mogu produžiti vek trajanja vrata i sačuvati vozilo od brojnih problema u budućnosti.