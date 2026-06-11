Elektronske kvake i sistemi zaključavanja postaju standard u sve većem broju modernih automobila. Iako donose veću udobnost i moderan dizajn, stručnjaci upozoravaju da u određenim situacijama mogu predstavljati ozbiljan bezbednosni izazov.

U slučaju saobraćajne nesreće, požara ili potpunog gubitka električnog napajanja, sistemi koji zavise od elektronike mogu prestati da funkcionišu, što otežava ili onemogućava otvaranje vrata na uobičajen način.

Šta se dešava kada elektronika zakaže?

Za razliku od klasičnih mehaničkih sistema, elektronske brave funkcionišu pomoću električnih signala. Ukoliko dođe do kvara baterije, problema sa instalacijom ili neispravnosti sistema, vrata mogu ostati zaključana ili nereagovati na komande.

Stručnjaci ističu da je upravo zato važno da vozači unapred znaju gde se nalazi mehanizam za ručno otključavanje i kako se koristi.

Nije svaki automobil isti

Mnogi proizvođači ugrađuju rezervne mehaničke sisteme za otvaranje vrata, ali oni nisu standardizovani. Na pojedinim modelima ručne poluge su jasno vidljive, dok su na drugima skrivene ispod obloga vrata ili se aktiviraju na specifičan način.

Takvi sistemi mogu se pronaći u brojnim modernim električnim i hibridnim vozilima, ali njihova lokacija i način rada razlikuju se od modela do modela.

Zbog toga stručnjaci preporučuju da vlasnici vozila detaljno prouče korisničko uputstvo i upoznaju sve putnike sa procedurom za hitne slučajeve.

Elektronika upravlja i drugim važnim funkcijama

Sistemi za zaključavanje nisu jedini deo automobila koji zavisi od električne energije.

Kod vozila sa sistemom pokretanja bez ključa, prazna baterija u daljinskom upravljaču ne znači nužno da automobil neće moći da se pokrene. U mnogim slučajevima dovoljno je približiti ključ predviđenom mestu ili ga prisloniti uz dugme za pokretanje motora.

Takođe, brojni modeli imaju mehaničko otključavanje poklopca rezervoara za gorivo i prtljažnika, ali se njegova lokacija razlikuje u zavisnosti od proizvođača.

Šta je sa navigacijom?

U slučaju potpunog nestanka napajanja mogu prestati da rade i ugrađeni navigacioni sistemi, zbog čega se vozačima savetuje da tokom putovanja uvek imaju napunjen mobilni telefon ili alternativni uređaj za navigaciju.

Važna razlika kod automobilskih stakala

Stručnjaci podsećaju i na razliku između kaljenog i laminiranog stakla.

Bočna stakla od kaljenog stakla mogu se relativno lako razbiti specijalnim alatom namenjenim za hitne situacije. Međutim, laminirano staklo, koje se sve češće ugrađuje u moderna vozila, sadrži sloj plastike između staklenih površina i znatno je otpornije na lomljenje.

Zbog toga alat za razbijanje stakla ne mora biti efikasan na svim vozilima.

Znanje može spasiti život

Bezbednosni stručnjaci ističu da poznavanje funkcija sopstvenog automobila nije samo pitanje komfora, već i bezbednosti.

U situacijama kada sekunde mogu biti presudne, važno je unapred znati kako se ručno otključavaju vrata, otvara prtljažnik ili pokreće vozilo u slučaju električnog kvara. Upravo te informacije mogu značajno olakšati reakciju u vanrednim okolnostima i povećati bezbednost svih putnika.