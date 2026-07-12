Skiper glisera Ž.M. navodno se, videvši da ga struja i talas nose prema zidu pećine, uspaničio i zavezao je motor u momentu kada je Britanka plivala u vodi blizu zadnjeg dela glisera, pri čemu je propeler zahvatio turistkinjine noge.

Povređenu Britanku odmah su izvukli iz mora na gliser koji se uputio prema marini Portonovi u Kumboru gde je turistkinja predata ekipi Hitne medicinske pomoći iz Herceg Novog i odvedena na dalje lečenje. Hercegnovska policija vodi istragu ovog incidenta odnosno sakuplja sve podatke koji će nadležnom tužiocu biti osnova da odluči hoće li skipera Ž.M. goniti prekršajno ili krivično.

Policija je privremeno zaplenila gliser 192KT a koji prema nezvaničnim informacijama pripada izvesnom preduzetniku Simoviću iz Kotora koji se bavi pružanjem taxi boat i izletničkih tura gliserima u Boki. Inspekcije Ministarstva pomorstva navodno su Simoviću ovog leta zbog raznih prekršaja Zakona o sigurnosti plovidbe evidentiranih prilikom kontrola njegovog plovila na moru, već izrekle više novčanih kazni u iznosu od blizu 40.000 evra.

Ministarstvo pomorstva je nedavno donelo novi Pravilnik o načinu na koji treba da funcioniše sistem plovidbe u Boki, a kojim je između ostalog, zabranjem ulaz u Plavu špilju plovilima na motorni pogon, upravo zbog rizika da se dogodi nesreća kakva se juče desila u luštičkom priobalju - da propeler povredi nekog od kupača koju plivaju u špilji.

To međutim, nije sprečilo nesavesne preduzetnike koji turistima pružaju usluge gliserskih izletničkih tura, da i dalje povremeno ulaze gliserima u Plavu špilju, ili da turiste na tim plovilima uvode u neku od manjih i vizuelno manje atraktivnih sličnih morskih pećina u blizini Plave špilje.

Policija i Ministarstvo pomorstva se do sada još nisu zvanično oglasili povodom jučerašnjeg ozbiljnog incidenta i teškog povređivanja britanske turistkinje od strane skipera jednog od kotorskih preduzetnika - gliseraša kako ih nazivaju u Boki.

(Vijesti)

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