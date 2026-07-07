Prema nezvaničnim informacijama petnaestogodišnjak je ispao iz automobila nakon što se vozilo prevrnulo. U nesreći su povređene još tri osobe, od kojih jedna teže, piše RTS.

Portal navodi da je u trenutku nesreće u automobilu su bile još tri osobe, od kojih je jedna zadobila teže povrede.

Uzrok nesreće još nije poznat. U njoj je učestvovalo samo vozilo u kojem se nalazio stradali maloletnik.

Policija i vatrogasci spasioci još uvek su na terenu. Uviđaj je u toku.

Manifestacija "Sa Golije kolo se vije" otkazana je zbog tragičnog događaja.

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