Četiri osobe lakše su povređene u dve saobraćajne nezgode koje su se tokom protekle noći dogodile u Beogradu.

Kako je saopšteno iz službe Hitne pomoći, svi povređeni prevezeni su na Vojnomedicinsku akademiju radi dalje dijagnostike i lečenja.

Tokom noći ekipe Hitne pomoći obavile su ukupno 99 intervencija, od kojih je 15 bilo na javnim mestima.

Lekarsku pomoć najčešće su tražili hronični bolesnici i astmatičari, dok su na javnim mestima najviše intervencija bile zbog alkoholisanih osoba i učesnika u tučama.