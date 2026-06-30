Na putu od Rume ka Irigu jutros je došlo do teške saobraćajne nesreće u kojoj su, prema prvim nezvaničnim informacijama, učestvovala dva kamiona.

Kako se saznaje, nakon silovitog sudara jedan od kamiona zahvatio je požar, a prema prvim informacijama sumnja se da u nesreći ima i poginulih. Zvanična potvrda o broju stradalih i povređenih za sada nije saopštena.

Na lice mesta odmah su upućene ekipe vatrogasaca-spasilaca, Hitne pomoći i policije, koje intervenišu na mestu nesreće.

Zbog uviđaja i intervencije nadležnih službi saobraćaj na ovoj deonici je otežan i formirane su duge kolone vozila.

Više informacija o uzroku nesreće i njenim posledicama biće poznato nakon završetka uviđaja.

Kurir.rs