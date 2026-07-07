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Premijerka Julija Sviridenko kazala je kako se radi o najvećem uništenju stambenih četvrti od početka ruske sveobuhvatne invazije na Ukrajinu. Prema njezinim riječima, oštećeno je 13 hektara stambenog područja. Načelnik vojne uprave Kijevske oblasti Mikola Kalašnjik izvijestio je da je u ruskom napadu na Kijevsku oblast poginulo devet ljudi, a 58 ih je ozlijeđeno.