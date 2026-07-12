Pevačica Jelena Jevremović saznala je da ima ozbiljan zdravstveni problem kada je poželela da se podvrgne estetskoj hirurgiji.

Naime, kako je objasnila za javnost, ona nije isprva ni slutila šta se dešava, sve dok nisu obavljeni redovni pregledi.

-Imala sam jako stresan period i mogu da kažem da mi je stres srednje ime od kad sam se rodila. Onda je došao neki period kada je on bio toliko učestao, u toliko velikoj meri, negde tamo od 2017. godine kada sam te neke privatne probleme imala - od smrti oca, pa još nekih drugih stvari - počela je Jelena, pa je nastavila:

-Bio je to jako težak period, bilo je ili pukovnik ili pokojnik. Jedva sam izgurala to sa svom svojom energijom i snagom. Nekako dok je sve to trajalo ja sam sve držala, meni nije bilo ništa, a kad sam se opustila i kada sam konačno dovela i život i sebe u red, onda je počelo sve živo da me napada - od svih mogućih prehlada, problema sa kičmom, dok nije na kraju došlo i do problema sa dojkom, odnosno do tumora.

Sve se promenilo

Ovo iskustvo napravilo je velike promene u njenom životu.

-To je iskustvo koje je mene probudilo, razdrmalo me je, i onda sam odlučila da na svojoj Instagram stranici prosto napišem apel za devojke, jer da nisam otišla tada i da nisam otišla iz te namere, ko zna kad bih otišla. A pazite, mene je pratila temperatura 37,4 stepeni šest meseci i niko nije znao šta mi je. Išla sam čak i da se testiram na koksaki, svojevoljno, zato što sam čitala o tome, a zamarala sam se. Radila sam sve moguće i tumor markere, vadila krv... Sve moguće analize, samo nisam otišla grudi da proverim - rekla je ona tada.

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