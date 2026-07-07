Sinoć u 00.55 časova, na uglu ulica Majora Radosavljevića i Stevana Dubajića u Batajnici, dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali autobus i dva putnička automobila.

Kako je rečeno u Hitnoj pomoći, jedna za sada neidentifikovana osoba zadobila je teške povrede opasne po život i prevezena je u Urgentni centar, gde je podvrgnuta reanimaciji.

Tokom noći dogodile su se još tri saobraćajne nezgode, u kojima su svi učesnici zadobili lakše povrede koje su zbrinute na licu mesta.

Ekipe Hitne pomoći intervenisale su protekle noći ukupno 103 puta, od čega je 29 intervencija obavljeno na javnim mestima.

Najviše poziva bilo je zbog hroničnih kardiovaskularnih bolesnika, ali su se u većem broju javljali i psihijatrijski pacijenti, kao i osobe sa astmom.

Nekoliko osoba u alkoholisanom stanju prevezeno je na detoksikaciju u Odeljenje toksikologije Vojnomedicinske akademije (VMA).