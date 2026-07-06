U istoj nezgodi su lakše povređene još tri osobe i njima je lekarska pomoć ukazana na licu mesta.

Kako prenosi RTS, 19-godišnji mladić je sa prelomom potkolenice prevezen u Urgentni centar, dok je druga ekipa u dežurne ustanove prevezla jednu odraslu osobu i osmogodišnje dete.

Dogodile su se još tri saobraćajne nezgode, u kojima nije bilo teže povređenih učesnika, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.

Ukupno 109 intervencija

Protekle noći, ekipe ove službe su intervenisale ukupno 109 puta, od čega su 24 intervencije obavljene na javnim mestima. Najviše poziva je bilo zbog hroničnih kardiovaskularnih bolesnika koji su, zbog visokih temperatura vazduha, loše reagovali na svoje terapije.

Kako je rečeno Tanjugu, za pomoć su se javljali u većem broju psihijatrijski bolesnici i astmatičari, a nekoliko osoba u alkoholisanom stanju odvezeno je na detoksikaciju na odeljenje toksikologije VMA.

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