Nebo iznad Beograda potpuno se zamračilo, a pljusak koji je jutros iznenadio građane oko 8 časova, kulminirao je oko 8.50 sati nakon hitnog upozorenja. Prema svedočenjima, od jačine pljuska "ne vidi se prst pred okom", dok grmljavina neprestano tutnji.

U Beogradu je od ranog jutra mrak, kao da nije ni svanulo, a RHMZ niže upozorenja.

Prema najnovijem, izdatom u 9 časova, pljuskovi se nastavljaju:

- I u narednih sat vremena jaka konvektivna oblačnost na području Beograda uslovljavaće intenzivne padavine, grmljavinu i jak vetar - navodi RHMZ.

Upozorenje

Kako upozorava RHMZ, jaka konvektivna oblačnost koja na području Srema, Beograda i juga Banata uslovljava jake pljuskove sa grmljavinom, jak vetar, a ponegde i krtakotrajnu pojavu sugradice i grada, ima tendenciju širenja i premeštanja ka Pomoravlju, Podunavskom i Braničevskom krugu.

Temperatura pala za 5 stepeni

Temperatura u Beogradu pala je na 19 stepeni nakon jake kiše koja je padala više od sat vremena.

Prema podacima objavljenim na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, intenzivni pljusak rashladio je prestonicu za četiri do pet stepeni.

Na pojedinim deonicama u gradu voda se zadržava na kolovozu, zbog čega se vozačima savetuje poseban oprez kako ne bi došlo do saobraćajnih nezgoda ili zastoja, objavljeno je na društvenim mrežama.

Zbog velike količine padavina poplavljeni su delovi Smederevskog puta, Višnjičke ulice, ulice kod Ade Huje, kao i Radničke ulice na Čukarici, gde je otežano odvijanje saobraćaja.