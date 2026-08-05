Tokom letnjih putovanja mnogi vozači prelaze stotine kilometara po velikim vrućinama, a upravo tada automobil trpi najveće opterećenje. Zato stručnjaci upozoravaju da postoji jedna lampica na instrument tabli koju nikako ne smete da ignorišete.

Reč je o crvenoj lampici za pritisak motornog ulja. Ako se upali tokom vožnje, ne bi trebalo da nastavite put ni kilometar, već da se zaustavite čim to bude bezbedno i odmah ugasite motor.

Zašto je toliko opasna?

Motorno ulje podmazuje pokretne delove motora i sprečava njihovo habanje. Kada pritisak ulja padne ispod dozvoljene granice, motor ostaje bez odgovarajućeg podmazivanja, što može da dovede do ozbiljnih kvarova, pa čak i potpunog otkazivanja motora.

Popravka u takvim slučajevima može da košta i nekoliko hiljada evra.

Šta treba da uradite?

Ako se upali crvena lampica:

bezbedno zaustavite vozilo;

ugasite motor;

proverite nivo motornog ulja.

Ako primetite da ulja nema dovoljno, dospite ono koje preporučuje proizvođač vozila.

Međutim, ako je nivo ulja normalan, a lampica i dalje svetli ili se ponovo upali nakon pokretanja motora, ne pokušavajte da nastavite vožnju. U tom slučaju potrebno je pozvati pomoć na putu ili organizovati šlepovanje do servisa.

Nije isto crvena i žuta lampica

Mnogi vozači ih mešaju, ali razlika je velika.

Žuta lampica upozorava da je potrebno što pre proveriti ili dosuti ulje, dok crvena lampica znači da postoji ozbiljan problem sa pritiskom ulja i da motor može pretrpeti teška oštećenja ako nastavite vožnju.

Provera traje nekoliko minuta, a može da sačuva motor

Mehaničari savetuju da pre svakog dužeg puta, naročito leti i kada su temperature veoma visoke, obavezno proverite nivo motornog ulja. Posebno je to važno kod automobila sa većom kilometražom.

Nekoliko minuta provere može da spreči kvar čija popravka može ozbiljno da optereti kućni budžet.