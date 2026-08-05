Bio je obustavljen saobraćaj do 7:40, a sada je uspostavljena jedna traka, pa se saobraćaj odvija naizmenično, kazali su iz Operativnog centra.

U mestu Donje Vukovije kod Kalesije jutros se desila teška saobraćajna nesreća u kojoj su povređene tri osobe.

Kako su nam rekli iz Operativnog centra Uprave policije MUP-a TK, nesreća se desila u 18:56 sati, a u njoj su učestvovali putničko i teretno motorno vozilo.

- Tri povređena lica su prebačena na UKC Tuzla, stepen povreda se utvrđuje. Bio je obustavljen saobraćaj do 7:40, a sada je uspostavljena jedna traka, pa se saobraćaj odvija naizmenično. Uviđajne radnje su u toku - kazali su iz policije za "Avaz".

Alo/Avaz

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