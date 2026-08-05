"Ja vas samo molim, dragi prijatelji, nije sve što je lepo upakovano dobro za naš narod. Izvinite za sve moje greške. I vi u Srpskoj i vi u Srbiji. Izvinite ako sam nekada pokazivao bilo kakav stepen arogancije. Državu kad vodite, morate da donosite teške odluke i da je vodite ne lakim putem. Besplatan sir je uvek samo u mišolovci, lakog puta za ozbiljne države nema. Uspeli smo svi zajedno, Srbija je danas najjača u svojoj istoriji, u svakom smislu. I nedovoljno jaka, moraće da bude još mnogo snažnija i mnogo jača, za to ste potrebni vi. Za to nam je potrebna ujedinjena snaga. Mi smo jedan, kao što reče naš patrijarh Porfirije, jedan, jedinstveni narod", rekao je Vučić, pa dodao:

"Možete da postavljate barijera koliko hoćete, uvek ćemo da nosimo isto ime i prezime, iste slave da slavimo i uvek ćemo da se volimo i niko to neće moći da spreči, ali moramo da se borimo protiv svih trikova, svih prevara protiv svih laži. I nemam problem da dobar deo tereta prihvatim na svoja leđa", dodao je predsednik.

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