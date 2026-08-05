Za mnoge vozače on predstavlja izraz vere, porodične tradicije ili podsetnik na molitvu pre puta. Ipak, postavlja se pitanje da li je takva praksa dozvoljena i može li predstavljati bezbednosni problem.

Crkva ne zabranjuje vernicima da u automobilu drže krst, brojanicu, medaljon ili drugi verski simbol. Takvi predmeti mogu da budu podsetnik na veru i odgovorno ponašanje, ali se naglašava da ih ne treba doživljavati kao amajlije koje same po sebi štite od saobraćajnih nezgoda.

Prema crkvenom učenju, postoji jasna razlika između poštovanja svetog simbola i sujevernog verovanja da predmet poseduje natprirodnu zaštitnu moć.

Sa druge strane, stručnjaci za bezbednost saobraćaja upozoravaju da problem može nastati ukoliko je predmet okačen na dugačkom lancu ili vrpci. Tokom vožnje on može da se njiše, privlači pažnju vozača ili delimično zaklanja pogled kroz vetrobransko staklo.

Iako vozač vremenom prestane da obraća pažnju na predmet koji mu se nalazi ispred očiju, upravo iza njega u pojedinim situacijama može na trenutak ostati sakriven pešak, biciklista, motociklista ili saobraćajni znak.

Kada je reč o propisima u Srbiji, ne postoji posebna zabrana koja se odnosi na krst, brojanicu, mirisnu jelkicu ili druge ukrase okačene o unutrašnji retrovizor. Međutim, Zakon o bezbednosti saobraćaja propisuje da vozač mora da upravlja vozilom tako da ima odgovarajuću preglednost i mogućnost da na vreme reaguje na sve situacije u saobraćaju.

To znači da svaki predmet koji značajno umanjuje vidljivost ili odvlači pažnju može predstavljati problem, bez obzira na to da li je reč o verskom simbolu, ukrasu ili nekom drugom predmetu. Zato stručnjaci savetuju da, ukoliko se krst ili drugi simbol drži u automobilu, bude postavljen tako da ni na koji način ne ometa preglednost i bezbednu vožnju.