Dvojica muškaraca iz južne srpske pokrajine uhapšena su na Velikoj plaži u Ulcinju zbog sumnje da su počinili više teških krađa. Policija je kod njih pronašla specijalizovani uređaj za neovlašćeno otključavanje automobila, alat za koji se sumnja da je korišćen za krađe, kao i novac za koji se veruje da potiče iz pljački turista.

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Ulcinj sproveli su akciju na području Velike plaže tokom pojačanih aktivnosti koje se realizuju u toku turističke sezone, sa ciljem zaštite građana i turista i sprečavanja imovinskog kriminaliteta.

Kako je saopšteno iz Uprave policije Crne Gore, akcija je sprovedena kroz plansku operativno-taktičku meru i radnju pod nazivom „Zasjeda“, usmerenu na otkrivanje i sprečavanje krivičnih dela krađe.

Policija je izvršila kontrolu tri osobe sa Kosova i Metohije – H. Q. (48), B. G. (50) i E. K. (28), koji su nakon pregleda dovedeni u službene prostorije Odjeljenja bezbjednosti Ulcinj.

Tokom pregleda osoba i automobila marke Audi A5, poljskih registarskih oznaka, koji su koristili, pronađen je specijalizovani elektronski uređaj marke „Pandora“.

Sumnja se da je uređaj mogao biti korišćen za neovlašćeno otključavanje vozila, kao i drugi alat i pribor pogodan za izvršenje imovinskih krivičnih dela.

Policija je pronašla i novac u iznosu od 3.785 evra i 960 konvertibilnih maraka, za koji se sumnja da potiče iz krađa izvršenih na plažama u Ulcinju.

Nakon sprovedene kriminalističke obrade, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju, uhapšeni su H. Q. i B. G. zbog sumnje da su izvršili više krivičnih dela teška krađa.

Policijski službenici su deo pronađenog novca vratili oštećenima, državljanima Srbije i Bosne i Hercegovine, koji su prethodno prijavili da im je novac ukraden.

Kako je saopšteno, vraćeno je 860 evra i 960 konvertibilnih maraka, za koje se sumnja da potiču iz izvršenja krivičnih dela.

Automobil Audi A5 privremeno je oduzet radi daljih provera i veštačenja, kako bi se utvrdilo da li je korišćen prilikom izvršenja krađa.

Policija nastavlja istragu kako bi utvrdila da li su uhapšeni povezani i sa drugim krađama počinjenim tokom turističke sezone na području Ulcinja i okolnih plaža.

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