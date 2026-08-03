Pevačica Goga Sekulić doživela je pre godinu dana nezgodu kada ju je na pešačkom prelazu udario automobil, nakon čega je hitno prevezena u Urgentni centar.

Ona se posle nemilog događaja odmah oglasila na društvenim mrežama, objavivši fotografiju na kojoj se vidi kako nosi medicinsku kragnu i ima zavijenu ruku.

Nije imala prelome

Sekulićeva je objasnila da, srećom, nije zadobila prelome, niti unutrašnja krvarenja.

-Dragi moji, u ponedeljak sam doživela saobraćajnu nezgodu na pešačkom prelazu, gde sam uredno čekala da pređem ulicu. Zahvalna sam Bogu što sam živa i što sam bila sama, dok je dete bilo u vrtiću. U Urgentnom centru sam obavila pregled celog tela radi provere. Trenutno se osećam čudno, ali sam svesna, bez krvarenja i preloma, iako sam ugruvana i imam jake bolove - rekla je pevačica, koja se nemilog događaja nedavno prisetila i u jednoj emisiji.

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