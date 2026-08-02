U petak oko 22.30 časova, u terminalu aerodroma došlo je do sukoba između dve grupe, ukupno oko 20 osoba.

Svađa je izbila zbog mesta u redu za čekiranje.

Kako se navodi, 29-godišnji državljanin Turske udario je pesnicom u lice 43-godišnjeg sunarodnika. Nakon toga su se, prema navodima policije, dve grupe međusobno fizički sukobile.

Pozvana Hitna pomoć

Policajci koji su stigli na lice mesta uzeli su podatke od učesnika sukoba i obezbedili video-snimke. Pozvana je i hitna pomoć, ali niko od učesnika nije morao da bude hospitalizovan.

Ipak, za gotovo desetak putnika u redu tuča je značila prevremeni kraj putovanja.

Portparolka Policijske uprave Srednje Frankonije izjavila je: "Jedanaest osoba koje su učestvovale u sukobu udaljeno je sa njihovog prvobitno planiranog leta."

Granična policija aerodroma u Nirnbergu sada vodi istragu.

Za sada nema informacija o eventualnim povredama koje su zadobili učesnici masovne tuče.