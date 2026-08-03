Ekstremno visoke temperature više nisu samo sezonski izazov, već postaju jedan od faktora koji utiče na tržište nekretnina. Sve duži periodi tropskih vrućina menjaju prioritete kupaca i zakupaca, pa se karakteristike poput kvalitetne izolacije, efikasnog sistema hlađenja i zelenih površina u neposrednoj blizini sve češće smatraju neophodnim, a ne dodatnim pogodnostima.

Ono što je nekada predstavljalo prednost prilikom prodaje ili izdavanja stana danas postaje jedan od ključnih uslova za donošenje odluke. Kupci sve pažljivije procenjuju koliko će prostor biti prijatan za boravak tokom letnjih meseci, posebno u periodima kada temperature danima ostaju iznad proseka.

Efekat toplotnih ostrva dodatno opterećuje gradske stanove

Stručnjaci iz oblasti nekretnina ukazuju da produženi toplotni talasi mogu značajno da utiču na privlačnost pojedinih lokacija i objekata. Poseban problem predstavljaju gusto izgrađene gradske sredine, gde beton, asfalt i tamni krovovi tokom dana akumuliraju toplotu, a zatim je postepeno oslobađaju i tokom noći.

Zbog toga se u urbanim sredinama javlja takozvani efekat toplotnog ostrva, pa temperature ostaju visoke čak i nakon zalaska sunca. Takvi uslovi dodatno otežavaju rashlađivanje stanova i utiču na kvalitet boravka u njima.

Najviše su pogođeni stanovi na poslednjim spratovima, potkrovlja, kao i nekretnine sa velikim staklenim površinama okrenutim ka jugu ili zapadu. U takvim prostorima temperatura može veoma brzo da poraste, pa bez odgovarajućeg sistema za hlađenje boravak postaje znatno manje prijatan.

Klima, izolacija i zelenilo sve važniji pri izboru stana

Sagovornici iz sektora nekretnina smatraju da će način na koji se objekti ponašaju tokom letnjih vrućina imati sve veći uticaj na njihovu tržišnu vrednost.

Pored kvadrature, rasporeda prostorija i spratnosti, kupci danas obraćaju pažnju na kvalitet termoizolacije, postojanje klima-uređaja, karakteristike krova, ali i količinu zelenila u okolini. Drveće i parkovi mogu doprineti nižoj temperaturi u neposrednom okruženju i učiniti stanovanje prijatnijim tokom leta.

Zaštita od visokih temperatura postaje važan kriterijum

Sve izraženije klimatske promene utiču i na navike kupaca, koji pri izboru nekretnine sve češće razmišljaju o dugoročnoj udobnosti. Održavanje prijatne temperature u stanu, naročito tokom noći, postaje važan faktor koji može uticati na svakodnevni život.

Zbog toga stručnjaci procenjuju da bi stanovi koji nemaju mogućnost efikasnog rashlađivanja ili su skloni pregrevanju mogli da budu manje traženi u narednom periodu. Posledično, takve nekretnine mogle bi teže da pronađu kupce ili zakupce, što bi moglo da utiče i na njihovu tržišnu vrednost, piše Direktno.rs.