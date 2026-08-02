Zastrašujuće! Telo Ruskinje Ljudmile Turkove Konstantinovne (28), pronađeno je u koferu bačenom u kanalu kod Padinske Skele, a za njeno brutalno ubistvo sumnjiči se Turčin K. E. (25)! Njena majka poručila je da je Ljudmila u Beograd došla turistički, da se vidi sa drugaricama, a onda je samo misteriozno nestala i niko ništa o njoj nije znao danima!

Nesrećna devojka je iz Sankt Peterburga u Ruskoj Federaciji došla u Beograd pre nekoliko dana, a zatim je misteriozno nestala. Niko ništa nije znao o njoj, širili su se apeli po društvenim mrežama da je nestala Ruskinja, a zatim je otkriven zastrašujući zločin. Njeno telo pronađeno je „spakovano“ u kofer koji je bačen u kanal kod Padinske Skele.

Majka nesrećne devojke se oglasila na društvenim mrežama i za ruske medije rekavši da je Ljudmila u Beograd došla turistički kako bi posetila prijateljice koje ovde žive, i da je nestala samo nekoliko dana po dolasku u Srbiju.

Mlada žena iz Rusije poslednji put se javila porodici u noći između 25. i 26. jula, nakon čega joj se izgubio svaki trag.

Ljudmila je u prestonicu Srbije stigla 23. jula, letom iz Istanbula. Prema rečima njene majke Julije, planirala je da nekoliko dana boravi u gradu, druži se sa prijateljicama iz Rusije i obiđe Beograd.

Za vreme boravka iznajmila je apartman na području Savskog venca, a ništa nije ukazivalo da bi njen put mogao da se završi tragično. Samo dva dana nakon dolaska, u subotu 25. jula, Ljudmila je poslednji put stupila u kontakt sa porodicom.

- Poslala mi je poruku da je izašla sa devojkama, da je sve u redu i da će pozvati sutra. To je bilo u 23.20. Ne znam gde je išla. Nakon toga, više mi se nije javljala - izjavila je za 360.ru njena majka Julija.

Prema rečima njene prijateljice Darje, Ljudmila se te večeri spremala za izlazak i planirala je da poseti neki od beogradskih klubova. Međutim, nakon poslednje poruke njen telefon je postao nedostupan, a nije bilo ni novih aktivnosti na društvenim mrežama.

Zabrinute prijateljice pokušale su da je pronađu, a na internetu su objavile apel za pomoć. U opisu nestale devojke navele su i njene prepoznatljive karakteristike, među kojima su bile brojne tetovaže - dve zmije na prednjem delu leve butine, velika kaligrafska tetovaža na desnoj potkolenici, kao i tetovaže u japanskom stilu na ramenima.

Nestanak je prijavljen policiji, a potraga za mladom Ruskinjom trajala je nekoliko dana. U međuvremenu, nadležni organi došli su do informacija koje su ukazivale da bi slučaj mogao imati tragičan epilog.

Telo Ljudmile pronađeno je u koferu u kanalu u Padinskoj Skeli. Prema nezvaničnim informacijama, do pronalaska je došlo uz pomoć policijskog psa. Zbog sumnje da je umešan u njenu smrt uhapšen je državljanin Turske K. E. (25), koji je, kako se navodi, pokušao da napusti Srbiju. Uhapšen je na Aerodromu „Nikola Tesla“ u Beogradu.

Dodatnu pažnju javnosti privukli su snimci sigurnosnih kamera koji su se pojavili tokom istrage. Na njima se, prema nezvaničnim informacijama, vidi Ljudmila kako ulazi u jednu zgradu sa osumnjičenim muškarcem, dok se narednog dana ista osoba vidi kako izlazi iz objekta i sa sobom vuče kofer umotan u najlon.

Ljudmila je, prema pisanju medija, u Rusiji radila kao promoterka, šankerica i tatu-model. Bila je poznata po svom upečatljivom izgledu i brojnim tetovažama.

Slučaj nestanka mlade Ruskinje, koji je u početku bio potraga za turistkinjom kojoj se izgubio svaki trag, prerastao je u istragu teškog zločina. Nadležni organi nastavljaju rad na utvrđivanju svih okolnosti koje su dovele do njene smrti.

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