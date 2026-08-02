Kamen rođenja se povezuje sa mesecom u kojem je osoba rođena.

Ima posebnu simboliku - svaki od 12 meseci ima svoj dragi kamen kojem se vekovima pripisuju različita značenja.

Otkrijte koji kamen je povezan sa vašim mesecom rođenja i šta on tradicionalno predstavlja.

Januar – Granat

Ako ste rođeni u januaru, vaš kamen rođenja je granat, prepoznatljiv po dubokoj crvenoj boji i bogatoj simbolici. Vekovima se povezuje sa snagom, hrabrošću i odanošću, a nekada su ga putnici nosili kao amajliju za zaštitu tokom dugih putovanja.

Iako je najpoznatiji po tamnocrvenoj nijansi, granat se može pronaći i u zelenoj, narandžastoj i ljubičastoj boji. Smatra se simbolom novih početaka i životne energije, zbog čega je i danas veoma popularan u izradi prstenja, minđuša, privezaka i drugog nakita.

Februar – Ametist

Ametist je kamen rođenja za februar i lako se prepoznaje po karakterističnoj ljubičastoj boji. Tradicionalno simbolizuje mir, mudrost i kreativnost.

Zbog svoje raskošne boje bio je omiljen među evropskim kraljevskim porodicama i često je ukrašavao krune i dragoceni nakit. Njegove nijanse kreću se od nežno ljubičaste do tamnoljubičaste, ali se preporučuje da se nakit od ametista čuva dalje od direktnog sunca kako boja ne bi izbledela.

Mart – Akvamarin

Mart pripada akvamarinu, dragom kamenu čije nežne plave nijanse podsećaju na boju mora. Njegovo ime potiče od latinskog izraza aqua marina, što znači „morska voda“.

Tradicionalno se povezuje sa smirenošću, iskrenošću i hrabrošću. Nekada su ga mornari nosili kao amajliju za bezbedna putovanja. Njegova svetloplava boja posebno dolazi do izražaja u srebrnom i belom zlatnom nakitu.

April – Dijamant

Dijamant je kamen rođenja za april i smatra se najtvrđim prirodnim mineralom na svetu. Simbolizuje večnu ljubav, snagu i postojanost, zbog čega je najčešći izbor za vereničko prstenje.

Njegovo ime potiče od grčke reči adamas, što znači „nepobediv“. Iako ga većina ljudi zamišlja kao bezbojni kamen, dijamant postoji i u plavoj, ružičastoj, žutoj i crnoj boji. Njegov sjaj i izuzetna čvrstina učinili su ga jednim od najcenjenijih dragih kamenova.

Maj – Smaragd

Smaragd je tradicionalni kamen rođenja za maj, poznat po intenzivnoj zelenoj boji. Povezuje se sa prirodom, obnovom, nadom i ljubavlju.

Bio je veoma cenjen u starom Egiptu, a posebno ga je volela kraljica Kleopatra. Većina smaragda ima sitne prirodne nepravilnosti koje se smatraju znakom autentičnosti. I danas spada među najvrednije drago kamenje.

Jun – Biser

Jun se povezuje sa biserom, jedinstvenim kamenom rođenja koji se ne formira u stenama, već u školjkama. Upravo zbog toga vekovima se smatra posebnim i drugačijim od ostalog dragog kamenja.

Biser simbolizuje čistotu, iskrenost i eleganciju, a njegov nežni sjaj odgovara gotovo svakom stilu nakita. Prirodni biseri su danas veoma retki i izuzetno cenjeni.

Jul – Rubin

Rubin je kamen rođenja za jul i poznat je po svojoj snažnoj crvenoj boji. Tradicionalno simbolizuje ljubav, strast i životnu energiju, a u mnogim kulturama verovalo se da donosi sreću i hrabrost.

Pripada istoj grupi minerala kao i safir, a upravo njegova crvena boja ga izdvaja. Kroz istoriju je krasio krune, skiptare i najvredniji nakit.

Avgust – Peridot

Peridot je kamen rođenja za avgust i prepoznatljiv je po svetloj maslinastozelenoj boji. Povezuje se sa optimizmom, srećom i novim počecima.

U starom Egiptu nazivali su ga „kamenom Sunca“, verujući da štiti od tame i negativne energije. Za razliku od mnogih drugih dragih kamenova, gotovo uvek se pojavljuje u zelenim nijansama.

Septembar – Safir

Safir je kamen rođenja za septembar i jedan je od najcenjenijih dragih kamenova. Najpoznatiji je po tamnoplavoj boji, ali postoji i u ružičastim, žutim, zelenim i belim nijansama.

Tradicionalno simbolizuje mudrost, vernost i iskrenost. Bio je omiljen među kraljevskim porodicama, a zbog velike izdržljivosti često se koristi za nakit koji se nosi svakodnevno.

Oktobar – Opal

Opal je kamen rođenja za oktobar i jedan je od najneobičnijih dragih kamenova. Njegova posebnost je u tome što se na površini prelivaju različite boje, pa nijedan primerak nije potpuno isti.

Povezuje se sa kreativnošću, maštom i inspiracijom. Njegov izgled menja se u zavisnosti od ugla svetlosti, zbog čega je posebno omiljen među zlatarima i kolekcionarima.

Novembar – Topaz

Topaz pripada novembru, a može se pronaći u plavoj, zlatnoj, ružičastoj i bezbojnoj varijanti. Tradicionalno simbolizuje radost, samopouzdanje i uspeh.

U prošlosti se verovalo da štiti putnike i donosi unutrašnju snagu. Zbog svoje izdržljivosti često se koristi za svakodnevni nakit, ali ga ipak treba čuvati od jakih udaraca.

Decembar – Tirkiz

Godinu završava tirkiz, kamen rođenja za decembar, poznat po karakterističnoj plavozelenoj boji. Smatra se jednim od najstarijih ukrasnih kamenova koje je čovek koristio.

Tradicionalno simbolizuje zaštitu, sreću i mir, a imao je posebno mesto u mnogim drevnim civilizacijama. Zbog svoje poroznosti, tirkiz treba čuvati od parfema, krema i hemikalija kako bi što duže zadržao svoju prepoznatljivu boju, piše MindBodyGreen.