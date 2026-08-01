Žena koja je početkom jula u Splitu povređena u saobraćajnoj nesreći, usled čega je izgubila bebu, javno traži svedoke događaja. Nesreća se dogodila 6. jula na pešačkom prelazu u Ulici Put Radoševca, a na nju je naletelo vozilo koje je nakon toga napustilo mesto nesreće, piše Dalmacija Danas.

U poruci objavljenoj na oglasima širom grada, žena navodi da ju je oko 23.15 sati, dok je prelazila pešački prelaz kod autobuske stanice Trstenik, udario automobil s oznakom taksija.

U apelu je navela da je zbog zadobijenih povreda izgubila bebu u 16. nedelji trudnoće.

Zamolila je sve građane koji su se te večeri nalazili u blizini ili imaju bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći da joj se jave na broj naveden u oglasu ili da kontaktiraju policiju.

Policijska uprava splitsko-dalmatinska je 28. jula takođe objavila službeni poziv svedocima. U saopštenju su naveli da im je nesreća prijavljena tek 27. jula, tri nedelje nakon što se dogodila.

Prema policijskom izveštaju, 31-godišnju ženu pešaka je na obeleženom pešačkom prelazu prednjim desnim delom udarilo za sada nepoznato putničko vozilo s oznakom "TAXI" na crnoj pravougaonoj podlozi. Vozač je nakon toga napustio mesto nesreće.

Policija poziva sve osobe koje imaju korisne informacije o ovoj nesreći da se lično jave saobraćajnoj policiji u Splitu ili da informacije dostave putem brojeva telefona 021 504-010 i 021 504-036, kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja.

Alo/Dnevni avaz

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