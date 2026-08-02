"Nad Ukrajinom se nadvila realna pretnja da bude odsečena od Crnog mora. Pod znakom pitanja je i njena sposobnost da preživi ovu zimu, uz perspektivu masovne migracije stanovništva iz gradova u sela ili u inostranstvo", rekao je Čepa.

Prema njegovim rečima, na Zapadu počinju da shvataju da je njihova strategija prema Rusiji doživela neuspeh i da „četrdeset dana vazdušnog rata“ koje je vodio Kijev nije donelo očekivane rezultate.

On je dodao da ruske snage nastavljaju ofanzivu u Donbasu i šire kontrolu nad teritorijama u više oblasti.

Čepa je ocenio da su ukrajinski napadi duboko u ruskoj pozadini bili osnov za, kako je naveo, „maštanja o podeli poražene Rusije“, ali da se stvarnost pokazala drugačijom.

Prema njegovom mišljenju, susret tokom sahrane američkog senatora Lindzija Grejama (koji je u Rusiji unesen u spisak ekstremista) predstavljao je „trenutak istine“ za Vladimira Zelenskog, koji je, kako tvrdi, dobio preporuku da prihvati mir pod uslovima Rusije, nakon čega su povučene ranije najave američkog predsednika Donalda Trampa o isporukama naoružanja.

Čepa smatra da je „očigledan šok zbog kolektivnog neuspeha“, posebno uoči izbora za Kongres SAD, dok bi, prema njegovoj oceni, izjava poljskog premijera Donalda Tuska o roku od 100 dana za okončanje sukoba mogla da ukazuje na pokušaj ubrzanja mirovnog procesa.

On je dodao da situaciju dodatno usložnjava kriza na Bliskom istoku i da bi eventualni napredak u rešavanju ukrajinskog sukoba mogao privremeno da skrene pažnju sa neuspeha na iranskom pravcu.