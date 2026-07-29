Prekršajni sud u Solunu osudio je državljanina Srbije (66) na kaznu zatvora od 14 meseci zbog toga što je vozio pod dejstvom alkohola i ušao u suprotan smer na obilaznici oko Soluna, usled čega se sudario sa taksi vozilom.

Optuženi je proglašen krivim za opasnu vožnju i upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola, a sud mu nije priznao nijednu olakšavajuću okolnost. Odlučeno je da se zatvorska kazna zameni novčanom kaznom od 10 evra po danu.

Nezgoda se dogodila prošle sedmice u području Konstantinopolitika. Kako je utvrđeno kontrolom koju su izvršili pripadnici Saobraćajne policije Soluna, vozač je imao nivo alkohola iznad dozvoljene granice.

Uzastopna merenja alkotestom pokazala su vrednosti 0,86 mg/l i 0,69 mg/l, preneli su grčki mediji.

U sudaru je pričinjena materijalna šteta na oba vozila, dok je 66-godišnji vozač iz predostrožnosti prevezen u jednu od solunskih bolnica. Optuženi, kojeg je na suđenju zastupao punomoćnik, tvrdio je da je vozio u suprotnom smeru zato što je doživeo epizodu gubitka svesti.

Alo/Telegraf

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