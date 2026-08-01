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Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da Sjedinjene Države još nisu donele odluku o tome da li će Ukrajini omogućiti proizvodnju raketa za sistem "patriot", ocenivši da je reč o osetljivoj tehnologiji. Istovremeno je poručio da je cilj Vašingtona što skorije okončanje rata.

Poljska je uručila protestnu notu Moskvi nakon što je, prema navodima Varšave, ruska raketa H-101 pala na njenu teritoriju, a poljski F-16 presreli su ruski izviđački avion iznad Baltičkog mora.

Ukrajinske vlasti saopštile su da je u poslednjim napadima oboreno 195 od 255 ruskih dronova, dok je Rusija navela da je pogodila skladišta goriva u luci Odesa.

Kijev tvrdi i da je pogodio avio-zavod na Krimu i energetsku infrastrukturu u Volgogradskoj oblasti, dok je Moskva objavila da je pogodila vojne ciljeve u Odesi.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je u jednom od napada upotrebljena balistička raketa severnokorejske proizvodnje, kao i da je od početka rata poginulo oko 50.000 ukrajinskih vojnika.

Uživo

Napadnut Herson

Ruske snage su napale centar Hersona vođenim avio-bombama, ubivši jednu osobu i ranivši 18 drugih, saopštio je Oleksandar Prokudin, načelnik vojne uprave Hersonske oblasti

Oko 16:00 časova, ruske snage su bacile dve vođene avio-bombe na centralni okrug Hersona. U napadima su oštećene dve zdravstvene ustanove, kuće i skladišta.

Ubijena je 54-godišnja meštanka. Osamnaest ljudi je povređeno.

Ruske snage izvele napade na ukrajinske luke u Odesi i Nikolajevu

Ruske vojne snage izvršile su vazdušne udare na objekte transportne infrastrukture u lukama u Odesi i Nikolajevu u Ukrajini, a koje navodno ne koriste ukrajinske oružane snage, saopšteno je iz ruskog Ministarstva odbrane. "Kao rezultat napada visokopreciznim vazdušnim oružjem i bespilotnim letelicama, u luci Odesa su oštećeni rezervoari sa gorivom i mazivima namenjenim za snabdevanje ukrajinskih oružanih snaga, a u luci Nikolajev oštećen je morski tegljač preuređen za upotrebu bespilotnih čamaca", navodi se u saopštenju, prenosi agencija RIA Novosti. Prethodno su ruske snage izvele napade na fabriku "Fajer Point" sa sedištem u Kijevu, a koja proizvodi komponente i bojeve glave za krstareće rakete "flamingo". Pored toga, pogođeno je još nekoliko objekata u kojima se proizvode delovi za ukrajinsko naoružanje. Kako navodi agencija RIA Novosti, Ministarstvo odbrane je više puta naglašavalo da ruske snage ciljaju infrastrukturu kako bi smanjile vojni i ekonomski potencijal neprijatelja i da pri napadima koriste dronove i precizno oružje velikog dometa sposobno da uništi bilo koju metu kako u Kijevu, tako i na celoj ukrajinskoj teritoriji.

IAEA: NE Zaporožje po 23. put od izbijanja rata ostala bez struje

Zaporoška nuklearna elektrana je danas, po 23. put tokom vojnog sukoba, ostala bez spoljnog napajanja električnom energijom, saopštio je direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Rafael Grosi. "To ponovo ukazuje na krhku situaciju u pogledu nuklearne bezbednosti na toj lokaciji", upozorio je Grosi u objavi na mreži Iks. Tokom isključenja poslednjeg preostalog dalekovoda elektrane Ferospavna-1 rezervni dizel-generatori obezbedili su elektro-napajanje neophodno za hlađenje reaktora i druge ključne bezbednosne funkcije u NE. Uzrok najnovijeg prekida spoljnog napajanja, koji je trajao skoro dva sata, još nije poznat.

"Neću postati protivnik Volodimira Zelenskog"

Bivši ministar odbrane Mihailo Fedorov izjavio je da neće postati politički protivnik ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog tokom rata, već da će se vratiti u vladu samo ako bude vraćen na mesto ministra odbrane.

Ukrajinci gađali rusku logistiku na Krimu

Ukrajinske snage izvele su tokom noći napade na više ruskih vojnih ciljeva na privremeno okupiranom Krimu i jugu Ukrajine, uključujući dva železnička mosta koja ruske snage koriste za vojnu logistiku.

Litvanski MSP: Uručićemo protestnu notu Rusiji

Ambasada Litvanije u Kijevu oštećena je tokom masovnog ruskog vazdušnog napada na ukrajinsku prestonicu, saopštilo je litvansko Ministarstvo spoljnih poslova. Portparolka Ministarstva Kristina Belikova rekla je da je ruska raketa pala sinoć neposredno pored ograde ambasade, prenosi portal Delfi.

"Polomljeno je nekoliko prozora, oštećeni su krov i solarni paneli, a dvorište je puno gelera i kratera. Šteta se još procenjuje. Zaposleni nisu povređeni. Danas će u Ministarstvo spoljnih poslova biti pozvan predstavnik Rusije, kojem će biti uručena protestna nota", rekla je Belikova.

Ministar spoljnih poslova Litvanije Kestutis Budris saopštio je na platformi Iks da je raketa pala svega nekoliko metara od zgrade ambasade i pozvao na pooštravanje sankcija Rusiji i jačanje vojne pomoći Ukrajini, uključujući isporuku naprednih sistema protivvazdušne odbrane.

Predsednik Litvanije Gitanas Nauseda ocenio je da "ruski teror nema granica", ističući da Ukrajina brani ne samo svoje građane već i bezbednost cele Evrope i pozvao saveznike da pojačaju podršku Kijevu.

Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha izrazio je solidarnost sa Litvanijom i poručio da je Ukrajina spremna da pruži svaku potrebnu pomoć.

On je naveo da ruski napadi ne poštuju međunarodne norme, uključujući Bečku konvenciju i da se mogu zaustaviti samo jačanjem protivvazdušne odbrane. Prema podacima ukrajinskih vlasti, u noćašnjem ruskom raketnom napadu na Kijev poginulo je devet osoba, dok je najmanje 30 povređeno. Požari i oštećenja zabeleženi su u više gradskih okruga.

(Tanjug)

Zelenski potvrdio napad na tri rafinerije u Baškortostanu i ruski brod "Janina"

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski potvrdio je da je pogođena infrastruktura tri naftne rafinerije u ruskoj republici Baškortostan i ruski kontejnerski brod "Janina", koji se nalazi pod sankcijama.

Zelenski je na Fejsbuku zahvalio ukrajinskim vojnicima koji, kako je naveo, "vraćaju rat u Rusiju" i odgovaraju na ruske napade na živote ljudi, ističući da su ukrajinske mete "objekti koji omogućavaju vođenje rata", prenosi Ukrinform.

Prema njegovim rečima, tokom noći izvedeni su napadi srednjeg dometa, pri čemu su pogođeni ciljevi u akvatoriji Crnog i Azovskog mora.

Prema njegovim rečima, zahvaljujući preciznosti ukrajinskih odbrambenih snaga, brod je potonuo.

(Ukrinform)

Snimak nakon masovnog napada na ukrajinsku prestonicu

Sprečen pokušaj proboja ukrajinskih snaga u Harkovskoj oblasti

Ruska vojska je sprečila pokušaj proboja ukrajinskih snaga u Harkovskoj oblasti, rečeno je za Sputnjik u ruskim bezbednosnim strukturama.

Ukrajinske jedinice su pokušale da se probiju u selo Beli Kolodez pod kontrolom ruske vojske, ali su ruske snage na vreme osujetile taj pokušaj.

Raketni napad na Kijev

Najmanje 9 ljudi je poginulo, a 27 povređeno u masovnom raketnom napadu ruskih snaga na Kijev, saopštila je danas Državna služba za vanredne situacije Ukrajine.

"Devet ljudi je poginulo, 23 je povređeno kao rezultat ruskog balističkog napada. Požari i razaranja dogodili su se u 5 okruga prestonice", navodi se u izveštaju Službe objavljenoj na Telegramu, prenosi Ukrinform.

Spasilačka služba naknadno je dodala da je broj povređenih povećan na 27 ljudi, uključujući četvoro dece.

U Solomjanskom okrugu 2 osobe su poginule, a 8 je povređeno, uključujući 2 dece.

Petospratna stambena zgrada je delimično uništena i zahvaćena požarom.

Spasioci su evakuisali 35 ljudi sa gornjih spratova, a požar je ugašen.

U Darnickom okrugu, kako je navedeno, požar i uništenje dogodili su se u jednoj administrativnoj zgradi i jednoj nestambenoj zgradi. Sedam ljudi je poginulo, još 14 je povređeno, od kojih dvoje dece.

Spasioci nastavljaju hitne operacije spasavanja na mestima nesreće.

Do sada je spaseno 105 ljudi.