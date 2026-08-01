U hrvatskom mestu Sveti Križ Začretje dogodila se se nezapamćena tragedija kada je otac, prema nezvaničnim informacijama koje su preneli tamošnji mediji, ubio svoje dvoje maloletne dece, zapalio porodičnu kuću, a potom presudio i sebi.

Za RTL Danas iz Ministarstva socijalne politike potvrdili su da porodica nije bila na evidenciji Zavoda za socijalni rad, kao i da Zavod u ovom slučaju nije preduzimao nikakve mere porodično-pravne zaštite. Takođe, ni policija do sada nije imala nikakvih postupanja, prenele su Nezavisne.

Poruka na Fejsbuku pre tragedije

Otac koji je stradao noćas ostavio je na društvenim mrežama uznemirujuću poruku, piše Index. Naime, kako se navodi, on je na Fejsbuku ostavio poruku iz koje se može naslutiti da je želeo da se osveti supruzi.

Zasad nema potvrde o tome šta se tačno dogodilo u kući i šta je uzrok smrti njega i dvoje dece - sina koji je imao 17 godina i devojčice od 14 godina.

- Ovo je tragedija za celo mesto. Nakon zvaničnog uviđaja očekujemo zvaničnu informaciju kako bismo mogli da proglasimo dan žalosti. Ovo je tragedija koja nas je sve zajedno skrhala - rekao je Marko Kos, predsednik opštine Sveti Križ Začretje, za HRT.

Komšije čule tri pucnja

Lokalni portal Zagorje.com piše da su u požaru poginuli otac i dvoje dece. Komšije su ispričale da je jedno dete završavalo srednju školu, a drugo je ove godine završilo osnovnu školu.

Komšije tvrde za Zagorje.com da su čule tri pucnja, nakon čega je izbio požar. Napomenuli su da je supruga i majka radila, pa nije bila u kući, ali je stigla nakon što je čula da joj kuća gori.

- Jadna žena, vikala je sva u šoku. Ovo je strašna tragedija. Užasna - poručili su, napomenuvši da je reč o porodici koja se doselila odnekud sa područja Zlatara.

- Nisam čula jer sam bila na drugoj strani, ali sam osetila da se kuća jako zatresla, čulo se nešto kao jaka grmljavina. Došao je suprug i rekao mi da odem da pogledam šta se dešava jer iz prozora komšijine kuće izlazi crni dim. Otišla sam do prozora, videla dim i odmah smo pozvali vatrogasce - još uvek pod utiskom događaja ispričala je meštanka Svetog Križa Začretja.

Doselili se pre nekoliko godina

Potresene komšije rekle su da porodicu ne poznaju dobro jer su se u mesto doselili pre nekoliko godina, nakon što su tamo kupili kuću, piše 24sata.

- Mislim da su je otplatili pre godinu dana. Znam da su je sređivali, uradili izolaciju, stolariju. Muškarac je, koliko sam čula, radio u Nemačkoj. Znam da su imali dvoje dece, devojčicu i dečaka - rekla je šokirana komšinica i dodala da je dečak bio na pragu punoletstva, a devojčica je taman završila osnovnu školu.

Tokom uviđaja izuzimaju se svi tragovi i dokazi radi utvrđivanja okolnosti događaja. Sledi kriminalistička istraga kojom bi trebalo da se utvrdi kako uzrok smrti, tako i uzrok požara.

Alo/Telegraf/Nezavisne

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