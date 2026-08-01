Službenici PP Bosansko Grahovo primili su u petak uveče telefonsku prijavu da je u mestu Gudeja, opština Bosansko Grahovo, tokom izvođenja šumskih radova smrtno stradao muškarac (58) iz Drvara.
Na mesto događaja izašli su policijski službenici PP Bosansko Grahovo i PU Drvar, koji su obavili uviđaj, kao i dežurni lekar koji je utvrdio smrt nastradalog.
O svemu je obavešten i dežurni tužilac.
Policijski službenici nastavljaju s preduzimanjem mera i radnji u cilju utvrđivanja svih okolnosti navedenog događaja, piše Fena.
Alo/Nezavisne
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