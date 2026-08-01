Integracija menja borbenu vrednost čitave flote Tip 052D, jer brod deplasmana oko 7.500 tona sada dobija sposobnost udara na velike površinske ciljeve sa udaljenosti koja se procenjuje na 1.500 do 2.000 kilometara. Mornarica Narodnooslobodilačke vojske Kine u operativnoj upotrebi ima najmanje 35 razarača ove klase, dok je više od 40 primeraka izgrađeno ili se nalazi u različitim fazama opremanja i uvođenja.

Zajedno sa deset većih razarača Tip 055, kineska mornarica raspolaže sa najmanje 45 brodova čiji univerzalni lansirni sistemi mogu da prihvate YJ-20. Zvanični snimak potvrđuje lansiranje sa najmanje jednog Tipa 052D, ali sama kompatibilnost otvara mogućnost da raketa bude raspoređena na znatno većem broju plovila.

Protivničke mornarice zato više ne mogu da pretpostave da se hipersonično protivbrodsko oružje nalazi samo na lako prepoznatljivim i malobrojnijim brodovima klase Tip 055. Svaki razarač Tip 052D koji se pojavi u zapadnom Pacifiku, Istočnom kineskom moru ili u blizini Tajvana sada potencijalno mora da bude posmatran kao nosač rakete namenjene napadu na nosače aviona i druge velike površinske ciljeve.

Neizvesnost oko stvarnog broja raspoređenih projektila dodatno komplikuje izviđanje, praćenje i izbor prioritetnih meta. Peking tako ne povećava samo domet pojedinačnog broda, već širi hipersoničnu pretnju na flotu koja je dovoljno brojna da istovremeno deluje na više pomorskih pravaca.

YJ-20 više nije rezervisan za najveće kineske razarače

YJ-20 (poznat na zapadu i kao Eagle Strike 20) je prethodno povezivan prvenstveno sa razaračima Tip 055, brodovima punog deplasmana od približno 13.000 tona sa 112 univerzalnih vertikalnih lansirnih ćelija. Tip 055 prati kineske nosače aviona, predvodi velike pomorske formacije i izvršava zadatke protivvazdušne, protivbrodske i protivpodmorničke borbe, kao i napade na kopnene ciljeve.

Pojavljivanje rakete na manjem Tipu 052D pokazuje da Kina nije nameravala da ovu sposobnost zadrži unutar deset najvećih razarača. Tip 052D ima 64 vertikalne lansirne ćelije i predstavlja mnogo rasprostranjeniji brod u kineskoj floti.

Obe klase koriste univerzalni lansirni sistem zasnovan na kanisterima, projektovan za prihvatanje različitih vrsta oružja. Iz istih ćelija mogu da se lansiraju protivvazdušne rakete dugog dometa HHQ-9, protivbrodske krstareće rakete YJ-18, projektili za napade na kopnene ciljeve YJ-100 i protivpodmorničko naoružanje.

Dodavanje YJ-20 omogućava komandantima da sastav raketnog arsenala prilagode zadatku. Brod namenjen zaštiti flote može da ponese veći broj protivvazdušnih raketa, dok razarač određen za napad na protivničku udarnu grupu može deo ćelija da popuni hipersoničnim projektilima.

Takva fleksibilnost uklanja potrebu za posebnim spoljnim lanserima i velikim prepravkama broda. Raketa se smešta u postojeći sistem, dok razarač zadržava mogućnost da istovremeno nosi više vrsta naoružanja.

Do 2.000 kilometara dometa i deset maha u završnici

Domet YJ-20 procenjuje se na približno 1.500 do 2.000 kilometara. Kineske vlasti nisu objavile kompletne tehničke karakteristike, pa se dostupne brojke zasnivaju na posmatranju lansiranja, dimenzijama projektila i procenama odbrambenih analitičara.

Raketa prema tim procenama leti balističkom putanjom, održava brzinu veću od šest maha tokom glavnog dela leta i ubrzava do približno deset maha tokom završnog prilaza cilju. Terminalna faza uključuje manevrisanje, promene visine i korekcije putanje namenjene probijanju brodske protivraketne odbrane.

Velika brzina drastično smanjuje vreme za reakciju napadnutog broda. Projektil koji se približava brzinom od više kilometara u sekundi ostavlja posadi, radarima i presretačima veoma kratak period za otkrivanje, klasifikaciju, donošenje odluke i lansiranje odbrambenih raketa.

Manevarski povratak kroz atmosferu dodatno otežava izračunavanje tačke presretanja. Klasična balistička raketa prati predvidljiviju putanju, dok projektil koji menja smer i visinu primorava sistem odbrane da neprekidno ažurira rešenje za gađanje.

YJ-20 je zbog toga posebno usmeren na velike i visokovredne površinske ciljeve, među kojima se izdvajaju nosači aviona, veliki desantni brodovi, krstarice i komandna plovila. Domet rakete omogućava kineskim razaračima da pokušaju napad pre nego što se približe zoni dejstva većeg dela protivničkog protivbrodskog naoružanja.

Pojedini analitičari ocenjuju da takva kombinacija dometa, brzine i terminalnog manevrisanja stavlja YJ-20 nekoliko generacija ispred protivbrodskih raketa koje trenutno nose zapadni razarači. Praktična efikasnost ipak bi zavisila i od sposobnosti kineske izviđačke mreže da pronađe, identifikuje i neprekidno prati pokretni cilj na udaljenosti većoj od hiljadu kilometara.

Hladno lansiranje čuva brod i otvara prostor za veću raketu

Objavljeni snimci ukazuju da YJ-20 koristi sistem hladnog lansiranja. Komprimovani gas prvo izbacuje projektil iz vertikalne ćelije, dok se glavni motor uključuje tek kada raketa dostigne bezbednu visinu iznad broda.

Takav postupak smanjuje toplotno i mehaničko opterećenje unutar lansera. Vrući gasovi glavnog motora ne prolaze kroz ćeliju u trenutku pokretanja, što omogućava bezbednije korišćenje velikih projektila sa brodskih platformi.

Hladno lansiranje pruža i dodatnu zaštitu u slučaju kvara motora. Projektil koji ne uspe pravilno da pokrene pogon već je izbačen iz ćelije i može da padne dalje od neposrednog prostora lansera, umesto da sagoreva unutar broda.

Kompaktne dimenzije u odnosu na deklarisane performanse bile su ključne za širenje YJ-20. Raketa je projektovana tako da stane u standardnu kinesku univerzalnu ćeliju, zbog čega se isti tip projektila može rasporediti na Tipa 055 i Tip 052D.

Kineska mornarica time izbegava stvaranje posebne, malobrojne klase nosača hipersoničnog oružja. Brodovi koji već obavljaju protivvazdušne, protivpodmorničke i pratilačke zadatke dobijaju dodatnu udarnu ulogu bez spolja vidljivih promena.

Tip 052D postaje mnogo opasniji brod nego 2014. godine

Tip 052D prvi put je uveden u službu 2014. godine i predstavljao je veliku prekretnicu u razvoju kineskih površinskih snaga. Bio je prvi kineski razarač tehnološki spreman za masovnu proizvodnju na nivou vodećih svetskih klasa.

Spoljašnja sličnost sa prethodnim Tipom 052C prikrivala je znatno veće promene u unutrašnjoj opremi i naoružanju. Najvažnije poboljšanje bilo je uvođenje univerzalnog vertikalnog lansirnog sistema umesto ranijih specijalizovanih ćelija sa ograničenijim izborom raketa.

Svaki Tip 052D nosi 64 ćelije, upola manje od novog japanskog ASEV-a sa planiranih 128, ali dovoljno da brod kombinuje više kategorija naoružanja. Klasa je projektovana za protivvazdušnu zaštitu formacije, napade na brodove, borbu protiv podmornica i udare na kopnene ciljeve.

YJ-20 sada dodaje sposobnost hipersoničnog protivbrodskog napada na udaljenosti koje su ranije zahtevale kopnene balističke rakete, bombardere ili najveće kineske površinske brodove. Razarač od približno 7.500 tona tako dobija udarnu moć koja nije neposredno vezana za njegovu veličinu.

Brzina proizvodnje dodatno povećava značaj modernizacije. U pojedinim godinama kineska brodogradilišta porinula su čak osam razarača ove klase, dok je samo tokom 2025. u službu ušlo sedam novih brodova.

Razarač Tongčuan, 35. operativni primerak Tipa 052D, uveden je u službu u maju 2026. godine. Više od 40 brodova već je izgrađeno ili se nalazi u različitim fazama opremanja, što ukazuje da će broj aktivnih jedinica nastaviti da raste.

Najmanje 45 potencijalnih nosača, ali broj raketa ostaje tajna

Kombinacija najmanje 35 operativnih razarača Tip 052D i deset brodova Tip 055 daje kineskoj mornarici 45 potvrđenih platformi sa univerzalnim ćelijama sposobnim da prihvate YJ-20. Broj bi mogao dodatno da raste kako novi brodovi budu ulazili u službu.

Integracija rakete na jednom Tipu 052D ne potvrđuje da je svaki brod klase već opremljen tim oružjem. Kineske vlasti nisu objavile koliko je projektila proizvedeno, koliko ih je raspoređeno niti kojim su razaračima dodeljeni.

Takva neizvesnost sama po sebi ima vojnu vrednost. Američka mornarica i njeni saveznici morali bi da prate svaki Tip 052D kao mogućeg nosača hipersoničnih raketa, čak i kada njegova stvarna konfiguracija municije nije poznata.

Spoljašnji izgled broda ne otkriva sadržaj vertikalnih ćelija. Jedan razarač može da nosi pretežno protivvazdušne presretače, dok drugi u istom području može da raspolaže kombinacijom YJ-20, YJ-18 i projektila za napade na kopnene ciljeve.

Praćenje deset velikih Tipova 055 predstavljalo je mnogo jednostavniji zadatak od istovremenog nadzora desetina brojnijih razarača raspoređenih između matičnih baza, Tajvanskog moreuza, Istočnog kineskog mora i otvorenog Pacifika.

Nosači aviona dobijaju novi problem na velikoj udaljenosti

Američke udarne grupe nosača aviona tradicionalno računaju na slojevitu odbranu sastavljenu od lovaca, aviona za rano upozoravanje i kontrolu, razarača sa sistemom Aegis, raketa SM-6 i sistema za neposrednu zaštitu broda.

YJ-20 pokušava da probije taj sistem kombinovanjem velikog dometa, balističkog leta i hipersoničnog terminalnog napada. Više raketa lansiranih sa nekoliko razarača moglo bi da stigne iz različitih pravaca i zasiti odbranu velikim brojem brzih ciljeva.

Uspešan udar zahteva pouzdano izviđanje preko satelita, aviona, bespilotnih letelica, podmornica i drugih brodova. Nosač aviona koji plovi velikom brzinom može tokom leta rakete da promeni položaj za desetine kilometara, zbog čega YJ-20 mora da dobija ažurirane podatke ili samostalno pronađe cilj u završnoj fazi.

Kineska strategija protiv pristupa i uskraćivanja područja oslanja se upravo na povezivanje različitih senzora i lansirnih platformi. Kopnene rakete, bombarderi, podmornice i površinski brodovi stvaraju preklapajuće zone u kojima protivnička flota mora da računa na napad sa više pravaca.

Tip 052D sada u toj mreži više nije samo brod za zaštitu formacije. Njegove 64 ćelije mogu da kriju raketu dometa do 2.000 kilometara, dok deset većih Tipova 055 isto oružje kombinuje sa arsenalom od po 112 vertikalnih lansirnih mesta.