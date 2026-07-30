Svet, Ruske vesti, Planeta, Region
Uvek u toku.
BizPortal Lepote Srbije Naj Žena Trpeza Sport Penzionisani

Svet

Ko je Fani zbog koje je uhapšeni gradonačelnik Kerum ostavio ženu? Ova zgodna plavuša upravlja višemilionskom imperijom, imaju troje dece (FOTO)

Hapšenje Željka Keruma ponovo je skrenulo pažnju na njegovu suprugu Fani, koja je postala ključna figura u porodičnom poslovanju i upravljanju imovinom.

 
Autor:  Milica Krstić
30.07.2026.12:36
0
Ko je Fani zbog koje je uhapšeni gradonačelnik Kerum ostavio ženu? Ova zgodna plavuša upravlja višemilionskom imperijom, imaju troje dece (FOTO)
Foto: Youtube/HINA multimedija, Youtube/Index Video
Narodna verovanja o trudnicama: Zašto su naše bake govorile da ne treba dirati čmičak, gledati pomračenje ili se mnogo sekirati? Narodna verovanja o trudnicama: Zašto su naše bake govorile da ne treba dirati čmičak, gledati pomračenje ili se mnogo sekirati?
Prethodna vest
"Drobnjak, plati muziku!" Raspalili kolo na staklenom vidikovcu, Vučić se oduševio: Kakav pogled! "Drobnjak, plati muziku!" Raspalili kolo na staklenom vidikovcu, Vučić se oduševio: Kakav pogled!
Sledeća vest

Hapšenje hrvatskog biznismena i bivšeg gradonačelnika Splita Željka Keruma ponovo je u fokus javnosti vratilo i njegovu suprugu Fani Kerum, nekadašnju Fani Horvat.

Iako je godinama bila poznata pre svega kao partnerka jednog od najbogatijih hrvatskih preduzetnika, danas je i sama važan deo porodičnog poslovnog sistema koji upravlja vrednom imovinom.

Njihova ljubavna priča traje više od 15 godina i od samog početka izazivala je veliko interesovanje medija. Veza je postala javna 2009. godine, kada je Kerum objavio da se razvodi od prve supruge Ankice, sa kojom ima dvoje dece, i istovremeno potvrdio da sa Fani očekuje prvo zajedničko dete. Kasnije su se venčali u Rimu i danas imaju troje zajedničke dece.

Supruga Željka Keruma

Od partnerke do vlasnice kompanija

Poslednjih godina Fani Kerum nije bila samo supruga poznatog preduzetnika, već je postala i jedna od ključnih osoba u porodičnim firmama. Nakon finansijskih problema kroz koje je prošlo Kerumovo poslovno carstvo, deo imovine i poslovanja nastavljen je preko drugih kompanija u kojima je upravo Fani preuzela značajnu ulogu.

Prema javno dostupnim finansijskim izveštajima u Hrvatskoj, povezana je sa više preduzeća koja posluju u oblasti nekretnina, trgovine, ugostiteljstva i turizma. Među najpoznatijima su firme koje upravljaju restoranima, poslovnim prostorima i atraktivnim nekretninama na području Splita i Dalmacije, pišu hrvatski mediji.

Kerum sa suprug

Koliko vredi porodica Kerum?

Iako danas više ne raspolaže bogatstvom kakvo je imao pre finansijske krize, Kerum i njegova porodica i dalje poseduju značajnu imovinu.

U nju se ubrajaju poslovni prostori, zemljišta, ugostiteljski objekti, luksuzne nekretnine i drugi vredni objekti u Splitui okolini. Hrvatski mediji godinama procenjuju da je ukupna vrednost porodične imovine i dalje više desetina miliona evra, iako tačan iznos nije moguće utvrditi zbog promena u vlasničkoj strukturi i poslovanju kompanija.

Kompanije povezane sa porodicom Kerum poslednjih godina ostvaruju višemilionske prihode, uglavnom zahvaljujući izdavanju poslovnih prostora, ugostiteljstvu i upravljanju nekretninama. Međutim, deo prihoda odlazi na servisiranje ranijih obaveza i dugova koji su nastali nakon sloma nekadašnje trgovačke imperije.

Kerum sa suprugom

Bila je uz njega i u najtežim trenucima


Fani Kerum retko daje intervjue, ali je pažnju privukla krajem prošle godine kada je Željko Kerum nekoliko dana proveo u zatvoru zbog saobraćajnih prekršaja.

Tada je javno priznala da ju je vest potresla, navodeći da smatra kako njen suprug nije trebalo da vozi automobil kada je imao vozača i da sada mora da snosi posledice svojih postupaka.

Kerum sa suprugom

Najnovije hapšenje Željka Keruma u okviru istrage poznate kao afera "Konoba Pršut" ponovo je usmerilo pažnju javnosti na celu porodicu. Za sada nema informacija da je Fani Kerum obuhvaćena istragom, ali se očekuje da će razvoj slučaja ponovo otvoriti pitanja o poslovanju nekada jedne od najmoćnijih preduzetničkih porodica u Hrvatskoj.

Iako je u javnosti često predstavljana kao supruga kontroverznog biznismena, Fani Kerum je tokom poslednje decenije postala važan deo upravljanja porodičnom imovinom i kompanijama koje i dalje predstavljaju značajan poslovni sistem na hrvatskom primorju.

(Alo.rs/Telegraf.rs)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije
Preuzmite aplikaciju
Play store App store

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Možda vas zanima

VUČIĆ O NIS-U: Nadamo se da ćemo u narednim nedeljama to moći da završimo

VUČIĆ O NIS-U: Nadamo se da ćemo u narednim nedeljama to moći da završimo

20:20 | 16
NE MOGU U JASENOVAC DA POLOŽIM CVEĆE, SVE JE JASNO Vučić o izjavi Plenkovića: Ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj, to je odavno logično
Foto: Alo | Tanjug

NE MOGU U JASENOVAC DA POLOŽIM CVEĆE, SVE JE JASNO Vučić o izjavi Plenkovića: Ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj, to je odavno logično

19:01 | 35
IZBORI PRED KRAJ 2026. OPREDELIĆE SUDBINU SRBIJE Vučić zamolio građane samo jednu stvar
Foto: Alo | Tanjug

IZBORI PRED KRAJ 2026. OPREDELIĆE SUDBINU SRBIJE Vučić zamolio građane samo jednu stvar

18:55 | 52
ULOŽILI SMO 135 MILIONA EVRA U RUMU Vučić pozvao građane: Doveli smo 12 fabrika, učestvujte zajedno sa nama
Foto: Alo | Tanjug

ULOŽILI SMO 135 MILIONA EVRA U RUMU Vučić pozvao građane: Doveli smo 12 fabrika, učestvujte zajedno sa nama

18:40 | 26
I DANAS STE MOGLI DA ČUJETE "STRELJAĆEMO VUČIĆA" Predsednik upitao blokadere: Je li to vaš program i plan?
Foto: Alo | Tanjug

I DANAS STE MOGLI DA ČUJETE "STRELJAĆEMO VUČIĆA" Predsednik upitao blokadere: Je li to vaš program i plan?

18:27 | 30
VUČIĆ DOBIO NEOBIČAN POKLON OD GRAĐANA "Ovo nikada u životu nisam video"
Foto: Alo | Tanjug

VUČIĆ DOBIO NEOBIČAN POKLON OD GRAĐANA "Ovo nikada u životu nisam video"

18:14 | 42
hapšenje gradonačelnik split

Povezane vesti

Uhapšen E. R. (30) iz Beočina! Odgurnuo policajca tokom kontrole vozila
Foto: RINA
HAPŠENJE U NOVOM SADU

Uhapšen E. R. (30) iz Beočina! Odgurnuo policajca tokom kontrole vozila

10:26 | 0
Bagerista koji je urnisao Split! Ko je uhapšeni Željko Kerum - Jezive stvari govorio o Srbima!
Printscreen/Youtube
Nekadašnji gradonačelnik Splita ponovo uhapšen

Bagerista koji je urnisao Split! Ko je uhapšeni Željko Kerum - Jezive stvari govorio o Srbima!

10:14 | 0
Koš pao na dete tokom igre na Braču! Mališan hitno prevezen gliserom u Split
S. Stepanović
DRAMA NA OSTRVU

Koš pao na dete tokom igre na Braču! Mališan hitno prevezen gliserom u Split

08:20 | 0
U stanu mladića pronađen kokain, marihuana i hašiš: Uhapšeni Pančevci (18) i (19)
FOTO: MUP
AKCIJA POLICIJE U PANČEVU

U stanu mladića pronađen kokain, marihuana i hašiš: Uhapšeni Pančevci (18) i (19)

12:22 | 0
Užas u Sokobanji, pripadnik lažne kosovske policije držao devojku zarobljenu u stanu! Tukao je mesec dana
Prinstcreen
horor

Užas u Sokobanji, pripadnik lažne kosovske policije držao devojku zarobljenu u stanu! Tukao je mesec dana

10:25 | 0
Komentari (0)

Svet

Mađarska pred katastrofom: Ugašen jedan reaktor na nuklearnoj elektrani, drugi jedva radi!
Foto: EPA | EPA/DANIEL KISS

Mađarska pred katastrofom: Ugašen jedan reaktor na nuklearnoj elektrani, drugi jedva radi!

14:07 | 0
"Dobro će osetiti naš odgovor!" Trampova žestoka pretnja Iranu posle raketnog napada na američke vojne baze!
AI ilustracija

"Dobro će osetiti naš odgovor!" Trampova žestoka pretnja Iranu posle raketnog napada na američke vojne baze!

12:51 | 0
Plenković se priprema za rat! Najavio izgradnju fabrike municije, šta smera Hrvatska?!
Foto: Printskrin/YT

Plenković se priprema za rat! Najavio izgradnju fabrike municije, šta smera Hrvatska?!

12:44 | 0
Eksplozije na ostrvu Kešm! Ameri izveli snažan talas udara na Iran, Jordan oborio pet iranskih raketa
AI ilustracija

Eksplozije na ostrvu Kešm! Ameri izveli snažan talas udara na Iran, Jordan oborio pet iranskih raketa

12:20 | 0
Bes u Poljskoj! Ruska raketa H-101 probila vazdušni prostor, pojavili se novi snimci (VIDEO)
Foto: Printscreen/X/Silent Witness

Bes u Poljskoj! Ruska raketa H-101 probila vazdušni prostor, pojavili se novi snimci (VIDEO)

12:13 | 0
Vojni savez na delu? Kina šalje Iranu stotine raketnih sistema!
Ai ilustracija

Vojni savez na delu? Kina šalje Iranu stotine raketnih sistema!

10:39 | 0
Uzbuna u Poljskoj! Tusk: Rusija je povredila naš vazdušni prostor
Foto: EPA | EPA/Marian Zubrzycki

Uzbuna u Poljskoj! Tusk: Rusija je povredila naš vazdušni prostor

10:26 | 0
Bagerista koji je urnisao Split! Ko je uhapšeni Željko Kerum - Jezive stvari govorio o Srbima!
Printscreen/Youtube

Bagerista koji je urnisao Split! Ko je uhapšeni Željko Kerum - Jezive stvari govorio o Srbima!

10:14 | 0
"Fridrih Merc je kancelar Ukrajine"
Foto: EPA | NEIL HALL

"Fridrih Merc je kancelar Ukrajine"

09:19 | 0
"Cela Evropa bi mogla da gori, opasnost se pomera ka istoku": EU izdala dramatično upozorenje! (FOTO/VIDEO)
Foto: Tanjug/AP Photo/Emma Da Silva

"Cela Evropa bi mogla da gori, opasnost se pomera ka istoku": EU izdala dramatično upozorenje! (FOTO/VIDEO)

09:18 | 0

Najnovije

Svet

Najčitanije

2min

Otišla zbog zarade, vratila se sa neverovatnom pričom - iskustvo Srpkinje koja je čuvala decu u Londonu

2min

Mađarska pred katastrofom: Ugašen jedan reaktor na nuklearnoj elektrani, drugi jedva radi!

5min

Odgovor na informaciju

5min

Vozili pijani i pod dejstvom marihuane: Iz saobraćaja isključena četvorica vozača u Boru

8min

Uhapšen zbog sumnje da je dilovao drogu! U stanu pronađeni amfetamin, marihuana i digitalna vaga

2min

Mađarska pred katastrofom: Ugašen jedan reaktor na nuklearnoj elektrani, drugi jedva radi!

1H

"Dobro će osetiti naš odgovor!" Trampova žestoka pretnja Iranu posle raketnog napada na američke vojne baze!

1H

Plenković se priprema za rat! Najavio izgradnju fabrike municije, šta smera Hrvatska?!

1H

Ko je Fani zbog koje je uhapšeni gradonačelnik Kerum ostavio ženu? Ova zgodna plavuša upravlja višemilionskom imperijom, imaju troje dece (FOTO)

1H

UŽIVOEksplozije na ostrvu Kešm! Ameri izveli snažan talas udara na Iran, Jordan oborio pet iranskih raketa

1D

Kristina Spalević uznemirena zbog snimka intimnog odnosa: "Bolje da me ubije, bolje da umrem"

1D

Vic dana: Dve plavuše na parkingu pokušavaju da otvore svoj auto...

1D

Prima nacionalnu penziju od 109.000 dinara, a troši je na ovo: "To nije neki ogroman iznos"

1D

21 javna ličnost će od sada primati nacionalnu penziju! Doneta konačna odluka, evo ko je na spisku

1D

Veselinović javno priznao: ZLF priznaje nezavisnost tzv. Kosova

Vidi sve

Dnevni horoskop

Vidi sve

Vremenska prognoza

Galerije

Jezivi snimci urušavanja tržnog centra! Ljudi ostali zarobljeni ispod ruševina, raste broj mrtvih u razornom zemljotresu! (VIDEO)
Foto: Printscreen/X/kenshin_kaisei

Jezivi snimci urušavanja tržnog centra! Ljudi ostali zarobljeni ispod ruševina, raste broj mrtvih u razornom zemljotresu! (VIDEO)

Alarm u Egiptu! Vlasti potvrdile požar na tankerima, ali prećutale ključni detalj
AI ilustracija

Alarm u Egiptu! Vlasti potvrdile požar na tankerima, ali prećutale ključni detalj

Putevi pucali na pola, delovi mosta pali u vodu! Ima mrtvih u razornom zemljotresu
Tanjug/AP

Putevi pucali na pola, delovi mosta pali u vodu! Ima mrtvih u razornom zemljotresu

Priveden Milan Vasić na KiM! Poznati detalji: "Snajperisti su bili preko puta mene, Metohija je zabranjena reč"
Foto: Printscreen | RTS

Priveden Milan Vasić na KiM! Poznati detalji: "Snajperisti su bili preko puta mene, Metohija je zabranjena reč"

Monstrum Elfeta na slobodi! Predsednik DNS Nenad Nešić obelodanio jezive informacije 
Foto: Alo | Alo!
Štampano izdanje

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,06 117,41 117,76
USD USD 102,65 102,96 103,27
CAD CAD 72,85 73,07 73,29
AUD AUD 71,38 71,6 71,81
GBP GBP 136,5 136,91 137,32
CHF CHF 125,6 125,98 126,36

Anketa

Da li se pridržavate posta?

Rezultati