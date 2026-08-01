Posle informacija o napadu na pogon za proizvodnju bespilotnih letelica u Kijevu, usledile su tvrdnje o promenama u američkoj vojnoj ulozi u Ukrajini, dok je istovremeno otvoreno pitanje buduće podrške Vašingtona.

Kako piše ruski Cargrad, novinar nemačke televizije Welt Kristof Vaner ocenio je da je napad na fabriku američke kompanije Terminal Autonomy u Kijevu pokazao da Rusija smatra legitimnom metom svaki vojni objekat na teritoriji Ukrajine, bez obzira na to da li je u američkom, ukrajinskom ili drugom vlasništvu.

Vaner je naveo da bi, ukoliko bi britanske, francuske ili druge strane trupe bile raspoređene u Ukrajini bez dogovora sa Moskvom, trebalo očekivati da bi i one bile meta ruskih snaga.

Prethodno je britanski The Guardian objavio informacije o uništenju tog objekta tokom ruskog udara, ali zvanične potvrde ili demantija nije bilo. Zapadni vojni analitičari zbog toga tvrde da je NATO-u poslat političko-vojni signal, odnosno da su „SAD dobile signal Putina“.

Prema navodima, pogođeni pogon u jugozapadnom delu Kijeva pripada američkoj korporaciji Terminal Autonomy, registrovanoj u saveznoj državi Delaver. Fabrika je, prema tim navodima, mesečno proizvodila do 1.000 udarnih i izviđačkih bespilotnih letelica, uključujući modele AQ-400 Scythe i AQ-100 Bayonet.

Vojni stručnjak Jurij Knutov izjavio je da je napad bio usmeren na osoblje koje poseduje ključna stručna znanja. Prema njegovim rečima, u objektu su mogli da rade stručnjaci za programiranje i razvoj softvera, kao i američki rukovodioci zaposleni u fabrici.

Knutov je dodao da je nemački Rheinmetall planirao otvaranje osam fabrika u Ukrajini, ali da je do sada pokrenut samo jedan pogon. On tvrdi da su ruske snage ranije izbegavale zajednička preduzeća, dok su sada fabrike povezane sa proizvodnjom udarnih dronova postale aktivne mete.

Istovremeno su se pojavile informacije koje ukazuju na moguće ograničavanje američke vojne pomoći Kijevu. Donald Tramp je 31. jula izjavio da nikome nije obećana licenca za proizvodnju protivraketa PAC-3 u Ukrajini.

Prema njegovim rečima, Sjedinjene Države moraju biti veoma oprezne prilikom prenošenja tehnologija za proizvodnju naprednog naoružanja, jer bi one jednog dana mogle biti iskorišćene protiv američkih interesa.

Veći deo zapadnih medija zaključio je da je Tramp ili odustao od davanja licence Ukrajini ili je tu odluku odložio. U međuvremenu su se pojavile i tvrdnje da bi prenos takve tehnologije bio otežan zbog pitanja intelektualne svojine i patentnih prava.

Vojni bloger Condottiero naveo je da kompanije Boeing i GE nisu spremne da ustupe projektnu dokumentaciju, optiku i sisteme za navođenje raketa Patriot i Storm Shadow odnosno SCALP, pozivajući se na zaštitu intelektualne svojine.

Dodatni problem za Kijev predstavlja stanje američkih zaliha protivraketa. Prema pisanju časopisa The Atlantic, Vladimir Zelenski je tokom poslednjeg sastanka sa Trampom tražio isporuku 300 protivraketa za sisteme MIM-104 Patriot, najverovatnije verzije PAC-3, uoči zime.

Navodi se da je Tramp taj zahtev odbio zbog smanjenih zaliha američke vojske posle vojnih operacija na Bliskom istoku. Istovremeno je Pentagon povećao narudžbine za proizvodnju novih protivraketa, što se tumači kao znak njihovog manjka.

Kompanija Lockheed Martin saopštila je da je 29. jula američka vlada odobrila dodatnih 53,86 milijardi dolara za proizvodnju raketa PAC-3 MSE. Taj iznos predstavlja dopunu ranije zaključenom ugovoru vrednom 4,7 milijardi dolara koji traje do 2032. godine. Plan predviđa utrostručenje proizvodnje do 2030. godine, kada bi godišnja proizvodnja trebalo da dostigne 2.000 raketa.

Istovremeno, prema pisanju ukrajinskog izdanja Strana, pozivajući se na Politico, Sjedinjene Države planiraju da se u narednih godinu dana povuku sa čela NATO grupe Security Assistance Group – Ukraine (SAG-U), koja iz nemačkog Visbadena koordinira vojnu pomoć Ukrajini.

Rukovođenje tom strukturom trebalo bi da preuzme jedna od evropskih članica NATO-a. SAG-U koordinira isporuke zapadnog naoružanja, obuku ukrajinskih vojnika i logističku podršku. Američki zamenik ostaće u toj strukturi, dok će Evropska komanda SAD nastaviti da učestvuje u njenom radu.

U Pentagonu su saopštili da je SAG-U od početka zamišljena kao privremena organizacija i da se prenos nadležnosti uklapa u novu američku odbrambenu strategiju i preraspodelu obaveza unutar NATO-a.

U Ukrajini su ove informacije dočekane sa zabrinutošću. Iako pojedini ocenjuju da bi evropsko rukovođenje moglo da smanji posledice političkih promena u SAD i olakša logistiku, izražava se bojazan da bi složenije procedure NATO-a mogle da uspore isporuke pomoći.

Posebno se naglašava da evropske zemlje ne mogu da zamene američke satelitske izviđačke kapacitete, sisteme za određivanje ciljeva i logističke mogućnosti teške transportne avijacije, zbog čega se svako smanjenje američkog angažmana u Kijevu doživljava kao ozbiljan izazov.