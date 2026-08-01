Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu uhapsili su danas muškarca sa inicijalima P. V., kod koga je tokom kontrole pronađeno hladno oružje.

Prema nezvaničnim informacijama, osumnjičeni se u trenutku hapšenja nalazio u neposrednoj blizini blokadera koji su na toj lokaciji prikupljali donacije za svoj pokret.

Istovremeno, na Trgu vojvode Radomira Putnika bilo je organizovano i mirno okupljanje aktivista Srpske napredne stranke.

Gradski odbor SNS u Kragujevcu saopštio je da je, prema njihovim navodima, policija pravovremeno reagovala i zaustavila muškarca pre nego što je došao u neposredan kontakt sa okupljenim građanima.

U saopštenju se dalje navodi da su, prema tvrdnjama očevidaca iz SNS-a, prilikom pregleda muškarca i njegove torbe pronađeni sekira, veliki nož, pištolj i drugi opasni predmeti. Ove informacije za sada nisu zvanično potvrdili policija niti tužilaštvo.

Iz Gradskog odbora SNS poručili su da očekuju da nadležni organi u potpunosti rasvetle sve okolnosti događaja, utvrde motive i odgovornost osumnjičenog, kao i da javnost bude blagovremeno obaveštena o rezultatima istrage.

Prema za sada dostupnim informacijama, istraga je u toku, a policija radi na utvrđivanju svih okolnosti incidenta.