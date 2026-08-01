U intervjuu objavljenom na Jutjub kanalu, novinar Vladimir Trifonov razgovarao je sa bivšim šefom izraelske specijalne službe Nativ i stručnjakom za međunarodnu bezbednost Jakovom Kedmijem o geopolitičkoj situaciji, diplomatiji između SAD i Rusije, Bliskom istoku i sukobu u Ukrajini.

Izjava ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova da Velika Britanija i SAD vode rat protiv Rusije preko Ukrajine predstavlja izraz nezadovoljstva Moskve jer Vašington nije sproveo dogovore iz Ankoridža, ocenio je Kedmi.

Prema njegovim rečima, cilj tih dogovora bio je smanjenje neprijateljstva između dve sile, dok SAD nastavljaju da pružaju posrednu pomoć Kijevu prodajom oružja Evropi i Velikoj Britaniji, koje se potom šalje Ukrajini.

Pravac i vrsta pomoći se razlikuju, pošto Velika Britanija direktno pomaže Ukrajini i učestvuje u određivanju ciljeva ukrajinskog oružja protiv unutrašnjih i strateških objekata Rusije, dok SAD to čine posredno i ne vrše pritisak na Kijev da okonča sukob.

Medijske najave o mogućem nastavku diplomatskih pregovora i dolasku američkih predstavnika Džareda Kušnera i Stiva Vitkofa u Rusiju, Kedmi je ocenio kao neosnovane. Smatra da trgovci i preduzetnici ne mogu rešavati vojno-političke i međunarodne probleme.

Oni se bave formalistikom i traženjem zamršenih formula, ali ne rešavaju suštinu. Propadanje njihovih diplomatskih napora i nemogućnost postizanja dogovora sa Iranom pokazuju odsustvo rezultata, pa Kedmi ne očekuje napredak u diplomatskim odnosima SAD i Rusije pre rešavanja krize na Bliskom istoku ili promene stavova Moskve i Kijeva.

Govoreći o izjavama Zapada i ukrajinskog rukovodstva, Kedmi je naveo da se koristi propagandna demagogija kako bi se izmislili novi potezi i opravdao nedostatak napretka na terenu.

Zapandne zemlje istovremeno insistiraju na očuvanju režima u Kijevu, šalju naprednije, preciznije i dalekometnije oružje, pružaju ekonomsku podršku i doprinose eskalaciji.

Ukrajinsko granatiranje ruskih industrijskih i unutrašnjih objekata izazvalo je oštrije ruske odgovore, što je navelo Kijev da predloži obustavu vazdušnih napada i napada na moru.

Napadi na brodove u Azovskom i Kaspijskom moru doveli su do toga da međunarodni brodovi iz straha odbijaju plovidbu ka ukrajinskim obalama Crnog mora. Time je Rusija, bez uništenja svih luka ili ukrajinske flote, paralisala snabdevanje Ukrajine morskim putem.

Sastanak predsednika SAD Donalda Trampa i ukrajinskog predsednika Vladimira Zelenskog u trajanju od 35 do 45 minuta bio je proceduralne prirode i bez praktičnih rezultata. Tvrdnje da je Zelenski ubedio Trampa u mogućnost pobede Ukrajine predstavlja neproverene pretpostavke i propagandne izjave bez činjenica.

Kada je reč o predstojećim međuizborima za američki Senat i Kongres, Kedmi je istakao da bi gubitak većine u Predstavničkom domu onemogućio Trampa da sprovodi svoju politiku, kao u prvom mandatu.

Da bi izbegao poraz, Tramp mora da prikaže konkretne rezultate, pre svega u vezi sa Iranom, jer američki građani daju prednost iranskom pitanju u kom učestvuje vojska SAD, dok Rusija neće praviti ustupke SAD i Evropi samo da bi pomogla Trampu.

Povod za zahtev Zelenskog o dobijanju licencne proizvodnje sistema Patriot jeste Trampovo prebacivanje odgovornosti. Dobijanjem licence SAD završavaju svoje učešće, dok Ukrajina ili Evropa moraju platiti licencu i finansirati proizvodnju.

Izgradnja fabrika, nabavka opreme i obuka stručnjaka zahtevaju najmanje dve godine do izlaska prve rakete. Izgradnja takvih postrojenja na teritoriji Ukrajine je nemoguća zbog redovnih i efikasnih ruskih udara na objekte vojno-industrijskog kompleksa.

Napad ukrajinskih snaga na iranski brod u Kaspijskom moru Kedmi je opisao kao posledicu vojne greške. Podsetio je na događaj iz 1990-ih kada je ukrajinska protivvazdušna odbrana tokom vežbi greškom oborila izraelski putnički avion na letu za Sibir raketom SA-2 (Dvina), nakon čega Kijev nije zvanično priznao krivicu.

Pokušaj Zelenskog da taj incident u Kaspijskom moru predstavi Trampu kao spremnost Kijeva da učestvuje u ratu protiv Irana ostao je bez reakcije SAD, čije obaveštajne službe precizno prate situaciju.

Zbog tog napada, ukrajinski ministar spoljnih poslova morao je telefonom da uputi izvinjenje iranskom kolegi, dok je Iran pripremio raketi udar na luku Odesa kao odgovor.