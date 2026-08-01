Izraelski predsednik Isak Hercog optužio je danas gradonačelnika Njujorka Zohrana Mamdanija da, kako tvrdi, širi bogohuljenje i mržnju, i ugrožava živote Jevreja u tom gradu, preneo je Foks njuz.

On je naveo da Mamdani ne priznaje “neotuđivo pravo jevrejskog naroda da ima sopstvenu državu”.

Prema rečima Hercoga, Mamdani u suštini širi bogohuljenje, mržnju i antisemitsku retoriku.

“Trebalo bi da shvati da ugrožava sopstvene sugrađane, ugrožava njihovu bezbednost, dobrobit i živote”, rekao je izraelski predsednik za Foks njuz.

Hercog je dodao da veruje da će Njujork nastaviti da postoji i dugo nakon Mamdanija, kao i da se nada da on neće naneti nepopravljivu štetu.

Na pitanje o odnosima Sjedinjenih Američkih Država i Izraela tokom mandata američkog predsednika Donalda Trampa, Hercog je naveo da Tramp “govori iz srca kada izražava ljubav i poštovanje prema Izraelu, kao i podršku toj zemlji”.

“Možemo da imamo različita mišljenja o pojedinim pitanjima, ili se ponekad ne slažemo, ali to ne umanjuje ogromno poštovanje koje gajimo prema predsedniku Trampu”, kazao je Hercog.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je prethodno da nema nameru da otkazuje svoju posetu Njujorku u septembru, uprkos ponovljenim pozivima gradonačelnika tog grada Zohrana Mamdanija na njegovo hapšenje.

U intervjuu za Foks njuz objavljenom ranije ove nedelje, Netanjahu, koji je boravio u poseti Vašingtonu, rekao je da će u septembru prisustvovati zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku.

"Idem u Njujork. Reći ću istinu pred tim izabranim zvaničnikom koji seje mržnju i huška jednu grupu Njujorčana protiv ostalih. On ih okreće protiv njujorških Jevreja", rekao je Netanjahu za Foks njuz posle sastanka sa američkim predsednikom Donaldom Trampom.

Mamdani odavno kritikuje Netanjahua zbog, kako navodi, zločina koje izraelske snage čine u vojnim operacijama u Gazi i Libanu, a nedavno ga je nazvao "ratnim zločincem" i "idejnim tvorcem stravičnog genocida nad palestinskim narodom".