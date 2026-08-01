Nakon smrti dr Aleksandra Ilića (42), hirurga Opšte bolnice u Vršcu, od njega se opraštaju kolege.

- Poslednji pozdrav našem dragom doktoru Aleksandru Iliću, neka mu je večna slava i hvala što je bio i deo naših života. Počivajte u carstvu nebeskom s anđelima u nekom možda lepšem životu - piše u objavi.

Podsetimo, hirurg Aleksandar Ilić (42) preminuo je od posledica povrede koju je zadobio kada ga je, kako se sumnja, njegov maloletni pastorak (14) ubo nožem u kući u Banatskom Karlovcu.

Dr Aleksandar Ilić je sa teškim povredama najpre prevezen u Dom zdravlja, odakle je hitno transportovan u bolnicu. Uprkos naporima lekara da mu spasu život, podlegao je zadobijenim povredama.

Više javno tužilaštvo u Pančevu je dana 1.8.2026. godine podnelo sudiji za maloletnike Višeg suda u Pančevu zahtev za pokretanje pripremnog postupka prema maloletniku iz Banatskog Karlovca, rođenog 2012. godine, zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo.

Alo/Blic

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