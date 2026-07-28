Majka (27) i njen trogodišnji sin poginuli su juče u jezivoj saobraćajnoj nesreći na pružnom prelazu na deonici Lalić–Odžaci, kada je putnički voz naleteo na automobil u kom su se nalazili. Lekarska ekipa Hitne pomoći po dolasku na mesto udesa mogla je samo da konstatuje smrt majke i deteta.

Do stravičnog sudara došlo je u ponedeljak oko devet sati, u trenutku kada se automobil našao na šinama baš u momentu kada je naišla železnička kompozicija. Od siline udara putničko vozilo je u potpunosti uništeno - prednji deo automobila je doslovno nestao, dok je krov zgnječen pod lokomotivom.

Izvor upoznat sa slučajem kaže da će sve okolnosti pod kojima je došlo do tragedije biti utvrđene tokom istrage.

- Pružni prelaz je propisno obeležen i na njemu postoji rampa, ali će istraga utvrditi kako je tačno došlo do nesreće i pod kojim okolnostima je automobil dospeo na prugu u trenutku nailaska voza - rekao je izvor upoznat sa slučajem.

Nakon silovitog naleta, voz je nastavio da gura smrskani automobil skoro 200 metara duž pruge, a deo vozila ostao je zaglavljen ispod same lokomotive. Delovi automobila i lične stvari stradalih rasuti su stotinama metara duž pruge.

Pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice morali su da upotrebe specijalnu hidrauličnu opremu da bi isekli deformisani lim i doprli do tela nastradale majke i njenog sina.

Uviđaj u toku, istraga utvrđuje uzrok tragedije

Na mestu nesreće nalazile su se brojne patrole policije, vatrogasne ekipe i dežurni tužilac, koji je rukovodio uviđajem. Saobraćaj na ovoj deonici pruge bio je u potpunom prekidu.

Iako je sporni pružni prelaz opremljen rampom i saobraćajnom signalizacijom, detaljna istraga policije i tužilaštva utvrdiće tačne okolnosti pod kojima je automobil dospeo na pružne šine u trenutku nailaska voza.

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